Украина закупит почти тысячу беспилотников для "армии дронов" – Минцифра

Минцифра совместно с Генштабом ВСУ и Госспецсвязи договорились о закупке 986 беспилотников за 1,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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Это будут современные, высокотехнологичные, ударные, с искусственным интеллектом и встроенным тепловизором дроны и беспилотники: UkrJet, Skyeton, Fly Eye 3.0, WARMATE 3.0, PENGUIN C-MIL 2 UAS, SKIF, Flirt Cetus, DJI Matrice RTK 3, Autel evo 2.

"Часть из них уже на фронте. Остальные скоро отправятся", – говорится в сообщении.

Также идет обучение операторов беспилотников. В Минцифры сообщили, что 17 школ подписали с министерством договор о сотрудничестве, чтобы вместе обучать профессиональных пилотов. Тренинги прошли уже более 1000 военных.

По данным ведомства, на дроны донатят украинцы и граждане из 76 стран мира.

1 июля фандрейзинговая платформа UNITED24 вместе с Генштабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о запуске проекта "Армия дронов". Основная цель – приобрести 200 дронов-разведчиков для ВСУ.

5 августа украинские защитники получили 20 дронов-разведчиков Fly Eye от "Армии дронов".

20 августа Федоров сообщил, что Армия дронов получила первые 100 БПЛА, которые летают на 60-120 км.

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Вадим Ребрина

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