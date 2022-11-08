Посол Британии: РФ перешла к "сатанизму". Это показывает, какой чушью была "денацификация"
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обратила внимание на то, что российская пропаганда сменила тезисы для обоснования полномасштабного вторжения. Об этом она написала в Twitter.
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По ее словам, тот факт, что Россия переключилась в пропаганде с "борьбы с нацистами" к "борьбе с сатанизмом" в качестве обоснования для вторжения, показывает, "какой чепухой изначально был нарратив о "денацификации".
Она отметила, что смена пропагандистской риторики РФ требует реакции, так как Москва умышленно манипулирует понятием нацизма.
"Тоже довольно по-антисемитски. Как ни странно", — написала дипломат.
- Недавно администрация российского диктатора Владимира Путина подготовила несколько новых методичек для российских пропагандистов, в которых указано, как нужно преподносить ситуацию в Херсоне — для того, чтобы подготовить "общественное мнение" в России к тому, что город может быть оставлен.
- В ООН официально заявили, что не имеют доказательств наличия биологического оружия в Украине или каких-либо программ по разработке подобного оружия, о чем заявляла российская пропаганда.
- 26 октября ничем не закончился созванный РФ Совбез ООН по якобы "грязной бомбе" Украины. Только сумасшедшие верят России, заявил постпред Украины в ООН Сергей Кислица.
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