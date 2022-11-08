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Посол Британии: РФ перешла к "сатанизму". Это показывает, какой чушью была "денацификация"

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 12:34
Посол Британии: РФ перешла к
Мелинда Симмонс (Фото: скриншот с видео)

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обратила внимание на то, что российская пропаганда сменила тезисы для обоснования полномасштабного вторжения. Об этом она написала в Twitter.

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По ее словам, тот факт, что Россия переключилась в пропаганде с "борьбы с нацистами" к "борьбе с сатанизмом" в качестве обоснования для вторжения, показывает, "какой чепухой изначально был нарратив о "денацификации". 

Она отметила, что смена пропагандистской риторики РФ требует реакции, так как Москва умышленно манипулирует понятием нацизма.

"Тоже довольно по-антисемитски. Как ни странно", — написала дипломат. 

Читайте также: В РФ новый приступ пропаганды: хотят "десатанизацию" Украины. Данилов нашел экзорцистов

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война британия дезинформация пропаганда россии Мелинда Симмонc
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