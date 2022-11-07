UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Кремле подготовили методички о том, как нужно освещать отступление из Херсона – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 15:30
В Кремле подготовили методички о том, как нужно освещать отступление из Херсона – СМИ - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Администрация российского диктатора Владимира Путина подготовила несколько новых методичек для российских пропагандистов, в которых указано, как нужно преподносить ситуацию в Херсоне — для того, чтобы подготовить "общественное мнение" в России к тому, что город может быть оставлен. О методичках со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщает Медуза.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В одном из документов указано, что херсонское направление "самое сложное для российской армии на текущем этапе спецоперации". Такую ситуацию пропагандисты должны объяснять тем, что Украине якобы "жизненно необходимо продемонстрировать боеспособность" своих войск, чтобы просить новую помощь Запада. В то время как российские оккупанты якобы стремятся сохранить жизни мирных жителей и личного состава.

В качестве еще одной причины для возможного отступления из Херсона в методичке указано, что Украина и страны НАТО "бросили все силы" именно на это направление фронта — и это грозит "огромным кровопролитием".

Кроме того, пропагандисты должны подчеркивать, что ведение городских боев в Херсоне "нецелесообразно", потому что "они всегда самые тяжелые и разрушительные", а ВСУ якобы "могут просто сровнять Херсон с землей".

По словам собеседников издания, окончательное решение об отступлении из Херсона должен будет принять лично Путин при участии людей из своего "ближнего круга".

Вместе с тем, по информации источников, в Кремле якобы все еще рассчитывают, что зимой 2023 года российская армия сможет провести новое масштабное наступление в Украине.

  • Утром 19 октября российские захватчики и их марионетки начали процесс депортации местных жителей из временно оккупированного Херсона и Правобережья "на левый берег Днепра" и "в другие регионы России". 
  • 29 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты вывезли из Херсона во временно оккупированный Крым коммунальные транспортные средства, медицинское оборудование и медикаменты. 
  • 2 ноября оккупанты заявили, что с 6 ноября будут проводить "принудительную эвакуацию" жителей Каховского района.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин кремль пропаганда Херсон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 