В Кремле подготовили методички о том, как нужно освещать отступление из Херсона – СМИ

Администрация российского диктатора Владимира Путина подготовила несколько новых методичек для российских пропагандистов, в которых указано, как нужно преподносить ситуацию в Херсоне — для того, чтобы подготовить "общественное мнение" в России к тому, что город может быть оставлен. О методичках со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщает Медуза.

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В одном из документов указано, что херсонское направление "самое сложное для российской армии на текущем этапе спецоперации". Такую ситуацию пропагандисты должны объяснять тем, что Украине якобы "жизненно необходимо продемонстрировать боеспособность" своих войск, чтобы просить новую помощь Запада. В то время как российские оккупанты якобы стремятся сохранить жизни мирных жителей и личного состава.

В качестве еще одной причины для возможного отступления из Херсона в методичке указано, что Украина и страны НАТО "бросили все силы" именно на это направление фронта — и это грозит "огромным кровопролитием".

Кроме того, пропагандисты должны подчеркивать, что ведение городских боев в Херсоне "нецелесообразно", потому что "они всегда самые тяжелые и разрушительные", а ВСУ якобы "могут просто сровнять Херсон с землей".

По словам собеседников издания, окончательное решение об отступлении из Херсона должен будет принять лично Путин при участии людей из своего "ближнего круга".

Вместе с тем, по информации источников, в Кремле якобы все еще рассчитывают, что зимой 2023 года российская армия сможет провести новое масштабное наступление в Украине.

Утром 19 октября российские захватчики и их марионетки начали процесс депортации местных жителей из временно оккупированного Херсона и Правобережья "на левый берег Днепра" и "в другие регионы России".

29 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты вывезли из Херсона во временно оккупированный Крым коммунальные транспортные средства, медицинское оборудование и медикаменты.

2 ноября оккупанты заявили, что с 6 ноября будут проводить "принудительную эвакуацию" жителей Каховского района.

Вадим Ребрина

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