Оккупанты вывезли из Херсона в Крым коммунальный транспорт — сводка Генштаба ВСУ

Российские оккупанты вывезли из Херсона во временно оккупированный Крым коммунальные транспортные средства, медицинское оборудование и медикаменты. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании Сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток оккупанты нанесли пять ракетных и семь авиационных ударов, совершили более 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары были нанесены по районам более 15 населенных пунктов. В частности, Славянска и Северска Донецкой области, а также Новоалександровки Херсонской области.

"Транспортные средства, которые находились в коммунальной собственности города Херсона, перемещены захватчиками во временно оккупированный Крым", – говорится в сводке.

Также Генштаб подтверждает информацию о вывозе медицинских препаратов из большинства аптек города. С 26 октября этого года оккупационные власти отстранили от работы медицинский персонал нескольких городских больниц, медицинское оборудование из которых российские оккупанты вывезли, сообщили в Генштабе.

Под предлогом подготовки к обороне города Новая Каховка российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, находящихся на побережье реки Днепр.

По информации Генштаба, в незаконных вооруженных формированиях временно оккупированной территории Луганской области существенные проблемы с денежным довольствием. Боевики не получают назначенные выплаты.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 17 ударов. 11 из них – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 – по взводным опорным пунктам, а также 3 – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника. Украинская ПВО сбила авиационную управляемую ракету Х-59 и два БПЛА "Орлан-10" врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, зенитную ракетную установку и шесть других важных военных объектов оккупантов.

Сегодня утром оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. Минобороны РФ сообщило, что "незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная".

В оперативном командовании "Юг" не подтвердили информацию о повреждениях российских кораблей в Севастопольской бухте. Спикер Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона предположила, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски оккупантами ракет противовоздушной обороны.

Как сообщили LIGA.net источники в правоохранительных органах, за ночной атакой на базу ЧФ РФ стоят спецслужбы Украины. Источники также предоставили эксклюзивное видео ночной атаки на военные объекты РФ, включая военные корабли.

В Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки на ее корабли.

Вадим Ребрина

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