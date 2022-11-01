Российские оккупанты решили силой переселять украинцев в Херсонской области

Во временно оккупированном Каховском районе Херсонской области с 6 ноября российские войска будут проводить "принудительную эвакуацию" жителей. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оккупационную администрацию региона.

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Сайт РБК опубликовал комментарий гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо, в котором он говорит, что депортацию украинцев планируется завершить в течение трех дней. После этого, по его словам, курсирование пассажирских катеров через Днепр прекратится.

Сальдо рассказал, что людей переселяют на левый берег Днепра, во временно оккупированный Крым, Краснодарский и Ставропольский край, Ростовскую и Воронежскую области России.

Гауляйтер объяснил необходимость депортации тем, что Каховская ГЭС находится "под самой большой угрозой".

Оккупанты заявили, что собираются переселить более 70 000 украинцев.

В конце октября Россия заминировала Каховскую ГЭС и может ее взорвать. Но запас крепости у дамбы высок. К каким последствиям может привести теракт РФ – в материале LIGA.net.

Утром 19 октября российские захватчики и их марионетки начали процесс депортации местных жителей из временно оккупированного Херсона и Правобережья "на левый берег Днепра" и "в другие регионы России".

29 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты вывезли из Херсона во временно оккупированный Крым коммунальные транспортные средства, медицинское оборудование и медикаменты.

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Вадим Ребрина

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