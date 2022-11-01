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Российские оккупанты решили силой переселять украинцев в Херсонской области

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 20:52
Российские оккупанты решили силой переселять украинцев в Херсонской области - Фото
Володимир Сальдо (скриншот)

Во временно оккупированном Каховском районе Херсонской области с 6 ноября российские войска будут проводить "принудительную эвакуацию" жителей. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оккупационную администрацию региона.

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Сайт РБК опубликовал комментарий гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо, в котором он говорит, что депортацию украинцев планируется завершить в течение трех дней. После этого, по его словам, курсирование пассажирских катеров через Днепр прекратится.

Сальдо рассказал, что людей переселяют на левый берег Днепра, во временно оккупированный Крым, Краснодарский и Ставропольский край, Ростовскую и Воронежскую области России.

Гауляйтер объяснил необходимость депортации тем, что Каховская ГЭС находится "под самой большой угрозой".

Оккупанты заявили, что собираются переселить более 70 000 украинцев.

В конце октября Россия заминировала Каховскую ГЭС и может ее взорвать. Но запас крепости у дамбы высок. К каким последствиям может привести теракт РФ – в материале LIGA.net.

  • Утром 19 октября российские захватчики и их марионетки начали процесс депортации местных жителей из временно оккупированного Херсона и Правобережья "на левый берег Днепра" и "в другие регионы России". 
  • 29 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты вывезли из Херсона во временно оккупированный Крым коммунальные транспортные средства, медицинское оборудование и медикаменты. 

Читайте также: Оккупанты в Херсонской области пытаются сделать жизнь людей невыносимой – Генштаб

Вадим Ребрина
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Херсон депортация владимир сальдо
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