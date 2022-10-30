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Оккупанты в Херсонской области пытаются сделать жизнь людей невыносимой – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 19:23
Оккупанты в Херсонской области пытаются сделать жизнь людей невыносимой – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Оккупационные власти пытаются создать на временно занятой территории Херсонской области условия, непригодные для проживания местного гражданского населения. Об этом сказано в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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В Новой Каховке с 29 октября отключен доступ к Интернету, через громкоговорители людей призывают в течение 48 часов выехать за пределы области.

В первую очередь "эвакуации" подлежит медперсонал местных больниц и сотрудники городских оперативных служб. Кроме того, оккупанты выпустили распоряжение для предпринимателей распродать продовольственные запасы и с 1 ноября закрыть магазины и рынки.

Одновременно армия России готовит в Херсонской области отвод артиллерийских подразделений с правого берега Днепра для возможной их переброски на другие направления.

Генштаб сообщает, что противник по-прежнему ставит задачу удержать временно захваченные территории и одновременно ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток противник нанес три ракетных и один авиаудар, совершил более 30 обстрелов из РСЗО.

Украинская авиация нанесла по врагу пять ударов: один по району сосредоточения вооружения и военной техники, по два по взводным опорным пунктам и по позициям комплексов ПВО. Также ракетные и артиллерийские силы за сутки поразили один командный пункт оккупантов.

Читайте также: "Хороший был день". Генштаб сообщил об уничтожении 950 оккупантов за сутки

Сергій Бережний
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Генштаб ВСУ сводка генштаб
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