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"Хороший был день". Генштаб сообщил об уничтожении 950 оккупантов за сутки

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 09:29
Фото: Pexels

Армия России в течение 29 октября потеряла в Украине около 950 военных, 13 танков, 16 артиллерийских систем, один самолет. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожены 71 200 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Самые большие потери в субботу противник понес на Донецком и Лиманском направлениях.

"Хороший был день", – говорится в сводке.

С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 71 200 (+950) человек ликвидировано,
→ танков – 2672 (+13),
→ боевых бронированных машин – 5453 (+52),
→ артиллерийских систем – 1724 (+16),
→ РСЗО – 383 (+3),
→ средств ПВО – 197 (+2),
→ самолетов – 274 (+1),
→ вертолетов – 252 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1412 (+6),
→ крылатых ракет – 352 (+1),
→ кораблей/катеров – 16 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 4120 (+13),
→ спецтехники – 154 (+2).

"Хороший был день". Генштаб сообщил об уничтожении 950 оккупантов за сутки
Андрій Водяний
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Россия война потери генштаб
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