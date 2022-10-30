"Хороший был день". Генштаб сообщил об уничтожении 950 оккупантов за сутки

Армия России в течение 29 октября потеряла в Украине около 950 военных, 13 танков, 16 артиллерийских систем, один самолет. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожены 71 200 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Самые большие потери в субботу противник понес на Донецком и Лиманском направлениях.

"Хороший был день", – говорится в сводке.

С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 71 200 (+950) человек ликвидировано,

→ танков – 2672 (+13),

→ боевых бронированных машин – 5453 (+52),

→ артиллерийских систем – 1724 (+16),

→ РСЗО – 383 (+3),

→ средств ПВО – 197 (+2),

→ самолетов – 274 (+1),

→ вертолетов – 252 (0),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1412 (+6),

→ крылатых ракет – 352 (+1),

→ кораблей/катеров – 16 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 4120 (+13),

→ спецтехники – 154 (+2).

Утром 21 сентября Кремль объявил о мобилизации в России. Агрессор собирается бросить против Украины от сотен тысяч до миллиона и больше новых солдат.

Война может закончиться так же быстро и внезапно для многих, как и началась, считают в ОП.

Андрій Водяний

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