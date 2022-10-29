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Подоляк: Война закончится так же быстро и внезапно для многих, как началась

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 20:15
Подоляк: Война закончится так же быстро и внезапно для многих, как началась - Фото
Михаил Подоляк (скриншот видео 24 канала)

Война России против Украины закончится "так же быстро и внезапно для многих, как и началась", однако "самая сложная часть пути еще впереди". Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он напомнил о скептических оценках относительно предоставления западными партнерами военной помощи Вооруженным Силам Украины, а также евроинтеграционных перспективах. Подоляк вспомнил о Javelin, HIMARS, статусе кандидата в ЕС, SWIFT, нефтяном эмбарго, ленд-лизе, современных зенитно-ракетных комплексах.

"Впереди нас ждет долгий и сложный путь, но дорога всегда выстраивается для идущего. Пройдет немного времени – и Украина наконец получит американские Abrams и немецкие Leopard. У нас на вооружении появятся БМП Marder, а в небе – истребители F-16. Украинские HIMARS будут уничтожать российскую логистику в глубоком тылу с помощью ракет ATACMS, а наши города будут надежно защищать IRIS-T, NASAMS, Hawk и C-RAM. Современные же антидронные системы навсегда закроют пространство от иранских дронов-террористов, превратив их из неприятности и угрозы в рекламную рассылку в папке "Спам" на почте", – написал советник главы ОП.

Он отметил, что сегодня может показаться, что освобождение территории Украины, военное поражение России, трибунал над российскими преступниками, российские репарации или полноценное вступление Украины в НАТО – это далекие и недостижимые цели.

"Но это не просто цели – это план. И мы следуем ему, опережая график. Эта война закончится так же быстро и внезапно для многих, как и началась, но самая сложная часть пути еще впереди", – написал Подоляк.

"Зима близко. Впереди нас ждет долгая и темная ночь. Но за ней точно наступит рассвет. Украинский рассвет", – добавил он.

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Вадим Ребрина
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война оружие михаил подоляк
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