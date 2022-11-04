Президент Владимир Зеленский не верит в готовность РФ к переговорам, так как тот, кто хочет диалога, не пытается всех обмануть и мобилизовать сотни тысяч людей, чтобы отправить их в "мясорубку", заявляя при этом, что мобилизация якобы завершена. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

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Он подчеркнул, что российские власти скрывают от своего общества реальный уровень потерь в рядах оккупантов.

"Даже мобилизацию свою они сейчас скрыли и просто врут людям, что якобы мобилизационная задача выполнена. На самом же деле в регионах России и на нашей оккупированной территории они продолжают собирать людей на гибель", – сказал Зеленский.

Он заявил, что это "совершенно безумное упрямство" представителей Кремля, – лучший показатель, что так же лживо и все, что они рассказывают некоторым иностранным лидерам о своей якобы готовности к переговорам.

"Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч человек в мясорубку – мобилизованных или в виде наемников. И очень хорошо, что мир воспринимает российскую риторику так, как она того заслуживает, а именно – как ложь, и обращает внимание лишь на то, что государство-террорист реально делает. Делает, а не говорит", – подчеркнул Зеленский.

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Он отметил, что Украина готова к миру, но "к честному и справедливому". Мир знает позицию Украины: это уважение к Статуту ООН, уважение территориальной целостности, уважение к гражданам Украины, надлежащая ответственность за террор для всех виновных и полное возмещение Россией нанесенного ущерба.

СПРАВКА. В начале полномасштабного вторжения Путин "обещал" россиянам, что мобилизации не будет, однако 21 сентября . В начале полномасштабного вторжения Путин "обещал" россиянам, что мобилизации не будет, однако 21 сентября он ее объявил . Власти РФ заявили о "частичной" мобилизации и призыве "300 000" человек, но мобилизация в реальности идет полная, с неограниченным набором личного состава. Какие сроки призыва – неизвестно, но 28 октября Шойгу "доложил о завершении мобилизации". Правовых гарантий для завершения нет в документах РФ. Официально она завершается указом Путина, но он такого не подписывал и 31 октября просто заявил, что мобилизация "завершена, точка поставлена". Диктатор РФ заявил, что мобилизованы 318 000 – 18 000 из них якобы "добровольцы".

Украинский Генштаб ожидает, что основное задействование мобилизованных россиян ожидается в начале-середине ноября.

Сегодня Путин узаконил набор в войска для войны против Украины осужденных за тяжкие преступления, то есть процесс, который происходил и до этого.

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Оксана Житнюк

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