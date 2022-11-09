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Зеленский: Многое решается в боях на Донбассе. Любые потери там – потери дальше в стране

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 23:05
Зеленский: Многое решается в боях на Донбассе. Любые потери там – потери дальше в стране - Фото
Владимир Зеленский (Фото – пресс-служба президента)

На Донбассе сейчас продолжаются самые тяжелые бои, которые многое решат в войне, и любые потери там будут означать дальнейшие потери в Украине. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Он сообщил, что сегодня провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором подробно разбиралась ситуация на передовой.

"Юг, восток. Очень внимательно – Донбасс. Сейчас в Донецкой области самое большое противостояние, очень важное, там многое решается. Любые потери там – это потери и дальше в стране. Потому стоим. Стоим крепко. Ничего не сдаем", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех украинских военнослужащих, которые сдерживают "постоянные и страшные атаки" оккупантов на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ, с 1 ноября российские оккупанты ведут наступления на трех направлениях на Донбассе: Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском. До этого в сводках фигурировали Авдеевское и Бахмутское.

Зеленский: Многое решается в боях на Донбассе. Любые потери там – потери дальше в стране

На юге, по словам президента, украинская армия "понемногу двигается" и укрепляет позиции шаг за шагом.

  • Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара в Донецкой области уровень потерь армии России "беспрецедентный" для XXI века.
  • В Минобороны сообщают, что наиболее активные боевые действия продолжаются на Донецком направлении – там войска РФ совершают десятки атак в сутки, но ВСУ отбивают их. 
  • Зеленский тоже неоднократно говорил, что самые тяжелые бои идут в Донецкой области, но ВСУ не сдают ни одного сантиметра земли.
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Донецкая область война Донбасс луганская область
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