На Донецком направлении РФ совершает десятки атак в сутки, оборона очень сложная – Маляр

Наиболее активные боевые действия продолжаются на Донецком направлении – там войска РФ совершают десятки атак в сутки, но Вооруженные Силы Украины отбивают их. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Эпицентром боевых действий, по словам Маляр, остаются Бахмут, Соледар и вообще все Донецкое направление.

"Там враг совершает за сутки десятки атак, и мы их отбиваем. Там фактически происходит взаимное движение обеих сторон. Если врагу удается продвинуться вперед в каких-то населенных пунктах, то мгновенно есть реакция Сил обороны, и мы мгновенно возвращаем эти территории", – сказала Маляр.

Она подчеркнула, что украинские силы "не сдают ни сантиметра", а российские оккупанты продолжают активные попытки выйти на админграницы Донецкой области.

"Бои там продолжаются ожесточенные. Нужно понимать, что там очень сложная оборона сейчас", – сказала Маляр.

Комментируя ситуацию на фронтах в целом, по словам замминистра обороны, ее можно охарактеризовать как подготовку к освобождению украинских территорий от россиян и закрепление на уже освобожденных территориях.

По данным Генштаба ВСУ, 1 и 2 ноября российские оккупанты пытаются наступать на трех направлениях на Донбассе: Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском. До этого в сводках фигурировали только Авдеевское и Бахмутское направления.

Смотрите также: На Донбассе уничтожен вертолет россиян вместе с экипажем – видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.