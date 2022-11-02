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На Донецком направлении РФ совершает десятки атак в сутки, оборона очень сложная – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 16:30
На Донецком направлении РФ совершает десятки атак в сутки, оборона очень сложная – Маляр - Фото
Анна Маляр (Фото: Анна Маляр/Facebook)

Наиболее активные боевые действия продолжаются на Донецком направлении – там войска РФ совершают десятки атак в сутки, но Вооруженные Силы Украины отбивают их. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

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Эпицентром боевых действий, по словам Маляр, остаются Бахмут, Соледар и вообще все Донецкое направление.

"Там враг совершает за сутки десятки атак, и мы их отбиваем. Там фактически происходит взаимное движение обеих сторон. Если врагу удается продвинуться вперед в каких-то населенных пунктах, то мгновенно есть реакция Сил обороны, и мы мгновенно возвращаем эти территории", – сказала Маляр.

Она подчеркнула, что украинские силы "не сдают ни сантиметра", а российские оккупанты продолжают активные попытки выйти на админграницы Донецкой области.

"Бои там продолжаются ожесточенные. Нужно понимать, что там очень сложная оборона сейчас", – сказала Маляр.

Комментируя ситуацию на фронтах в целом, по словам замминистра обороны, ее можно охарактеризовать как подготовку к освобождению украинских территорий от россиян и закрепление на уже освобожденных территориях.

  • По данным Генштаба ВСУ, 1 и 2 ноября российские оккупанты пытаются наступать на трех направлениях на Донбассе: Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском. До этого в сводках фигурировали только Авдеевское и Бахмутское направления.

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Оксана Житнюк
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Донецкая область война бахмут Анна Маляр
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