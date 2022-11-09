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Павловка и Бахмут. ВСУ отбивают атаки РФ, авиация 18 раз ударила по оккупантам — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 07:33
Павловка и Бахмут. ВСУ отбивают атаки РФ, авиация 18 раз ударила по оккупантам — Генштаб - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины отбивают атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара — авиация продолжает бить по противнику. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. 

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районе Белогоровки и Новоселовского Луганской области, а также Бахмута, Бахмутского, Белогоровки, Веселого, Клещеевки, Майорска, Новомихайловки, Опытного, Павловки, Первомайского, Соледара и Яковлевки Донецкой области. 

По уточненной информации, подтверждено поражение подразделений россиян на временно оккупированной территории Запорожской области — 6 ноября было уничтожено 15 единиц боевой техники, до 150 оккупантов были убиты или ранены. 

Украинская авиация нанесла 18 ударов, под поражение попали четыре взводных опорных пункта, десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре позиции средств противовоздушной обороны РФ.

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Дмитро Гриниченко
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Донецкая область война Донбасс генштаб
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