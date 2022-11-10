За последние дни россияне теряют на восточном фронте от нескольких рот до батальона – ВСУ

В последние дни потери армии РФ на восточном фронте составляют от нескольких рот до механизированного батальона. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.

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Он подчеркнул, что на Авдеевском и Бахмутском направлениях, а также в районе Сватово сейчас идут "самые жестокие и самые кровавые бои". На первых двух направлениях россияне постоянно пытаются атаковать и за сутки предпринимают по несколько десятков попыток штурмовать, применяя все имеющиеся виды вооружения – реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, минометы, танки.

Однако, по словам Череватого, оккупанты получают мощный отпор от украинской армии и не могут прорвать оборону ВСУ.

"В целом динамика боев такова, что за последние дни по средним показателям враг теряет на восточном фронте от нескольких рот до механизированного батальона", – сказал Череватый.

Он отметил, что РФ начала перебрасывать мобилизованных на восток Украины, однако они не подготовлены, подразделения не слажены между собой, у них необстрелянное оружие, и они "не в лучшем обмундировании". Иногда, по словам Череватого, россияне используют мобилизованных как живую приманку, чтобы вычислить огневые точки ВСУ. Более обученный личный состав командование оттягивает в оборону и бережет для дальнейших боев, сказал спикер Восточной группировки.

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Комментируя ситуацию в Сватово, где наблюдалось продвижение украинских войск, Череватый сказал, что там идет "постоянная работа" по освобождению украинской земли, но более детально говорить о результатах на этом направлении пока рано. Он подчеркнул, что враг "иногда" пытается контратаковать, из-за чего несет еще большие потери.

Сегодня Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты несут значительные потери в районе Бахмута — только за одни сутки ЧВК противника потеряла 138 человек.

По словам Зеленского, на Донбассе сейчас продолжаются самые тяжелые бои, которые многое решат в войне, и любые потери там будут означать дальнейшие потери в Украине.

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Оксана Житнюк

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