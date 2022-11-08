На Луганском направлении фронта бойцам Сил обороны Украины удалось снять на видео с дрона подрыв российского танка на мине. Ролик опубликовала 1-я рота 22-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ, которая сработала совместно с отдельным отрядом спецназа Нацгвардии "Омега".

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"Плодотворное сотрудничество всегда дает положительные результаты", – отметили военные.

Т-72 оккупантов, продвигаясь вдоль посадки, совершил наезд на минный шлагбаум из противотанковых мин ТМ-62М. Из подбитого танка вылезли как минимум контуженые россияне и расползлись по посадке.

Спустя некоторое время в танке сдетонировал боезапас, в результате чего образовался дымовой "гриб".

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Євген Пилипенко

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