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Российский танк наехал на минный шлагбаум и вскоре "испарился" – видео с дрона видео

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 11:54
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На Луганском направлении фронта бойцам Сил обороны Украины удалось снять на видео с дрона подрыв российского танка на мине. Ролик опубликовала 1-я рота 22-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ, которая сработала совместно с отдельным отрядом спецназа Нацгвардии "Омега".

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"Плодотворное сотрудничество всегда дает положительные результаты", – отметили военные.

Т-72 оккупантов, продвигаясь вдоль посадки, совершил наезд на минный шлагбаум из противотанковых мин ТМ-62М. Из подбитого танка вылезли как минимум контуженые россияне и расползлись по посадке.

Спустя некоторое время в танке сдетонировал боезапас, в результате чего образовался дымовой "гриб".

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Євген Пилипенко
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