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Украинский десантник практически в упор расстрелял российский танк – видео с дрона видео

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 11:12
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео
Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео

Генеральный штаб ВСУ показал с беспилотника видеозапись боевого эпизода в неуказанном месте на линии фронта, где десантник сзади почти в упор расстреливает российский танк.

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В кадре боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ пропускает вражескую бронетехнику, затем выходит на открытую местность сразу за танком и бьет по нему из противотанкового оружия.

Следует взрыв и спустя несколько секунд боевая машина начинает гореть.

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Євген Пилипенко
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ДШВ война танк гранатомет рпг 95 бригада птрк
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