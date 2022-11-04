Генеральный штаб ВСУ показал с беспилотника видеозапись боевого эпизода в неуказанном месте на линии фронта, где десантник сзади почти в упор расстреливает российский танк.
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В кадре боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ пропускает вражескую бронетехнику, затем выходит на открытую местность сразу за танком и бьет по нему из противотанкового оружия.
Следует взрыв и спустя несколько секунд боевая машина начинает гореть.
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