За сутки ВСУ уничтожили фактически танковый батальон – 44 боевые машины: потери оккупантов

На 4 октября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 60 800 военнослужащих. За сутки ВСУ вывели из строя рекордные 44 танка врага, самолет и две установки РЗСО, а также сожгли около 40 единиц автотехники и бронеавтомобилей, пишет Генштаб.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 4 октября:

личного состава — около 60 800 человек (+370 за прошедшие сутки);

танков — 2424 единиц (+44);

боевых бронированных машин — 5018 (+27);

артиллерийских систем — 1407 (+2);

РСЗО — 340 (+2);

средств ПВО — 177 (+1);

самолетов — 266 (+1);

вертолетов — 228 (-);

автотехники и автоцистерн — 3823 (+12);

кораблей/катеров — 15 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1028 (+2);

спецтехники — ​​131 (-);

крылатых ракет — 246 (-).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Утром 21 сентября Кремль объявил о мобилизации в России. Агрессор собирается бросить против Украины от сотен тысяч до миллиона и больше новых солдат.

Тем временем РФ решила бросить на войну Росгвардию из Сибири и Сирии – сводка Генштаба ВСУ.

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Євген Пилипенко

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