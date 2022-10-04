За сутки ВСУ уничтожили фактически танковый батальон – 44 боевые машины: потери оккупантов
На 4 октября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 60 800 военнослужащих. За сутки ВСУ вывели из строя рекордные 44 танка врага, самолет и две установки РЗСО, а также сожгли около 40 единиц автотехники и бронеавтомобилей, пишет Генштаб.
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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 4 октября:
личного состава — около 60 800 человек (+370 за прошедшие сутки);
танков — 2424 единиц (+44);
боевых бронированных машин — 5018 (+27);
артиллерийских систем — 1407 (+2);
РСЗО — 340 (+2);
средств ПВО — 177 (+1);
самолетов — 266 (+1);
вертолетов — 228 (-);
автотехники и автоцистерн — 3823 (+12);
кораблей/катеров — 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1028 (+2);
спецтехники — 131 (-);
крылатых ракет — 246 (-).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
- Утром 21 сентября Кремль объявил о мобилизации в России. Агрессор собирается бросить против Украины от сотен тысяч до миллиона и больше новых солдат.
- Тем временем РФ решила бросить на войну Росгвардию из Сибири и Сирии – сводка Генштаба ВСУ.
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