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Украина, похоже, на пути к достижению целей на трех направлениях – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 06:44
Украина, похоже, на пути к достижению целей на трех направлениях – Пентагон - Фото
Селеста Валландер (скриншот видео СSIS)

Украина, похоже, достигает целей на трех направлениях в войне против России. Об этом заявила Селеста Валландер, помощница главы Пентагона по вопросам международной безопасности, передает Reuters.

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Украинские военные предпринимают усилия на юге, недавно добилась успехов в Харьковской и Донецкой областях.

"Украина, похоже, сейчас находится на пути к достижению всех трех целей", – сказала она.

Одна из целей украинских военных – оттеснить российский плацдарм на правом берегу Днепра в Херсонской области, отметила Валландер. По ее словам, это стало бы крупным поражением России.

"Это еще больше отодвинет амбиции России по взятию Одессы, что было одной из заявленных целей… Это даст Украине гораздо лучшую оборонительную позицию, чтобы переждать вероятное затухание горячих боев зимой", – добавила помощница главы Пентагона.

Она также считает, что освобождение Лимана Донецкой области существенно повлияет на способность РФ снабжать, пополнять запасы и перемещать силы вдоль передовой.

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Марко Сировой
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пентагон Донецкая область ВСУ война харьковская область Херсонская область юг селеста валландер
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