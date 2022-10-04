РФ решила бросить на войну Росгвардию из Сибири и Сирии – сводка Генштаба ВСУ

Армия РФ решила переместить в зону боевых действий подразделения Росгвардии из Сирии и Сибири. Украинские военные за сутки отбили атаки в районе семи населенных пунктов, отработали по оккупантам авиацией и артиллерией, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Подразделения недавно сформированного 3-го армейского корпуса РФ – не в состоянии эффективно выполнять задания из-за застаревшей техники, самоволки, пьянства и нарушений дисциплины личного состава.

В Твери из-за переброски преподавателей на войну в Украину в академии воздушно-космической обороны РФ приостановили обучение. По информации Генштаба, российское командование решило бросить в зону боевых действий и подразделения Росгвардии из Сибири и Сирии.

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За сутки оккупанты нанесли три ракетных и 12 авиационных ударов, более 100 раз обстреливали из РСЗО – пострадали более 20 населенных пунктов.

Украинские военные отбили атаки в районах Выемки, Майорска, Спорного, Озеряновки, Бахмутского, Каменки и Терновых Под.

Авиация ВСУ нанесла 22 удара: поражены три опорных пункта, 16 районов скопления оружия и техники, три ЗРК. Артиллерия и ракетные войска поразили два пункта управления, 12 районов скопления сил и техники, два склада с боеприпасами, объект ПВО и пять других важных объектов врага.

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Марко Сировой

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