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На Бахмут и Соледар РФ тратит больше жизней военных, чем на две войны в Чечне – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 23:16
На Бахмут и Соледар РФ тратит больше жизней военных, чем на две войны в Чечне – Зеленский - Фото
Володимир Зеленський (Скріншот)

Россия потеряла на самых сложных направлениях в Донецкой области, где продолжаются тяжелейшие бои, больше военных, чем за все время обеих войн в Чечне вместе взятых. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

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"Наиболее жестокие боевые действия на протяжении всей этой недели сосредоточены на Донбассе – это Бахмут и Соледар. Держим наши позиции. И на этих и некоторых других направлениях в Донецкой области российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, наверное, не тратила в двух Чеченских войнах вместе взятых", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что реальный уровень потерь Россия скрывает от своего общества, и скрывает даже продолжающуюся мобилизацию, обманывая людей, что мобилизационная задача уже якобы выполнена. На самом же деле в регионах России и на временно оккупированной территории Украины РФ продолжает собирать людей на гибель, подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил о "хороших достижениях" украинских военнослужащих на юге и отметил бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады.

"Уничтожают технику врага, российскую живую силу. На отлично работают и бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады – очень точно", – сказал президент.

  • По данным Генштаба ВСУ, с 1 ноября российские оккупанты пытаются наступать на трех направлениях на Донбассе: Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском. До этого в сводках фигурировали только Авдеевское и Бахмутское направления.
  • С 24 февраля по 4 ноября Россия потеряла убитыми около 74 840 человек. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 840 россиян.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Донецкая область война потери бахмут Соледар Чеченская война
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