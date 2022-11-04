"Не рекорд, но мощно". Число уничтоженных российских солдат приближается к 75 000 – сводка
По подтвержденным данным Генерального штаба, на 4 ноября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 74 870 военнослужащих.
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За сутки ВСУ вывели из строя или захватили еще 16 танков, 28 бронемашин, три системы противовоздушной обороны, а также ликвидировали свыше 800 человек личного состава врага.
Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 3 ноября включительно:
личного состава — около 74 840 человек (+840 за прошедшие сутки);
танков — 2750 единиц (+16);
боевых бронированных машин — 5580 (+28);
артиллерийских систем — 1772 (+17);
РСЗО — 391 (+1);
средств ПВО — 201 (+3);
самолетов — 277 (-);
вертолетов — 258 (-);
автотехники и автоцистерн — 4174 (+12);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1450 (+8);
спецтехники — 155 (-);
крылатых ракет — 397 (-).
Наибольшие потери оккупанты понесли, как и в последний дни, на Лиманском и Авдеевском направлениях.
- Россия может готовиться к боям за Херсон, на правом берегу остаются ВДВ и морпехи, пишет ISW.
- На 3 ноября из Марьинки эвакуировали все мирное население.
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