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Херсон. РФ может готовиться к боям за город, на правом берегу остаются ВДВ и морпехи — ISW

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04.11.2022, 08:42
Херсон. РФ может готовиться к боям за город, на правом берегу остаются ВДВ и морпехи — ISW - Фото
Российские оккупанты в Херсонской области (Фото: EPA)

Российские десантники и морская пехота остаются на правом берегу Днепра во временно оккупированной Херсонской области, несмотря на заявления пропагандистов РФ о возможном отступлении из города. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что россияне продолжают выводить некоторые подразделения с северо-запада Херсонской области, но пока неясно, будут ли они сражаться за Херсон. 

Один из российских гауляйтеров заявил 3 ноября, что оккупанты якобы могут уйти из Херсона на левый берег Днепра, хотя наиболее элитные российские подразделения — морская пехота и воздушно-десантные войска продолжают находиться на правом берегу, а их полный вывод с севера Херсонской области будет четким показателем того, что противник не будет удерживать областной центр. 

Перемещение оккупационной администрации на границу с Крымом может свидетельствовать о том, что россияне готовятся покинуть Херсон, но одновременно может быть признаком подготовки города к уличным боям. 

Расположение российских воздушно-десантных войск остается лучшим индикатором намерений России, резюмировали в ISW.

Читайте также: Херсон. Россияне вывозят гауляйтеров и коллаборантов на Арабатскую Стрелку – разведка

Дмитро Гриниченко
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армия России война Херсон временно оккупированные территории isw
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