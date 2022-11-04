Херсон. РФ может готовиться к боям за город, на правом берегу остаются ВДВ и морпехи — ISW

Российские десантники и морская пехота остаются на правом берегу Днепра во временно оккупированной Херсонской области, несмотря на заявления пропагандистов РФ о возможном отступлении из города. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что россияне продолжают выводить некоторые подразделения с северо-запада Херсонской области, но пока неясно, будут ли они сражаться за Херсон.

Один из российских гауляйтеров заявил 3 ноября, что оккупанты якобы могут уйти из Херсона на левый берег Днепра, хотя наиболее элитные российские подразделения — морская пехота и воздушно-десантные войска продолжают находиться на правом берегу, а их полный вывод с севера Херсонской области будет четким показателем того, что противник не будет удерживать областной центр.

Перемещение оккупационной администрации на границу с Крымом может свидетельствовать о том, что россияне готовятся покинуть Херсон, но одновременно может быть признаком подготовки города к уличным боям.

Расположение российских воздушно-десантных войск остается лучшим индикатором намерений России, резюмировали в ISW.

Украина якобы рассчитывает освободить Херсон в ноябре, и это "окажет сокрушительное воздействие" на общественное мнение в России, считает начальник ГУР Буданов.

Ранее в авторской статье генерал Забродский объяснил, почему для РФ "логично" покинуть Херсон.

Вооруженные Силы Украины продолжают "теснить" оккупантов с трех направлений в Херсонской области, сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

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Дмитро Гриниченко

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