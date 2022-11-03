UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Херсон. Россияне вывозят гауляйтеров и коллаборантов на Арабатскую Стрелку — разведка

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 14:06
Херсон. Россияне вывозят гауляйтеров и коллаборантов на Арабатскую Стрелку — разведка - Фото
Российский оккупант в Херсонской области (Фото: EPA)

Российские оккупанты вывозят гауляйтеров и коллаборационистов из временно оккупированного Херсона на Арабатскую Стрелку. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведчики заявляют, что в Херсонской области продолжается депортация украинцев с правого берега Днепра — чтобы "поощрить" людей к "переезду", им предлагают получить "жилищные сертификаты" на покупку жилья в РФ. 

В рамках депортаций местных жителей принудительно выселяют из квартир и домов — в пустое жилье заселяются одетые в гражданскую одежду российские военные, также оккупанты отбирают у людей автомобили. 

Из интернатов Херсона детей вывезли в Крым, где их разместили в одной из психиатрических больниц Симферополя, также на полуостров перевезли заключенных херсонской колонии. 

Россияне предупреждают местных жителей, что все причалы должны быть пустыми — в случае нахождения там плавательных средств, их или уничтожат, либо конфискуют. 

Последние несколько недель идет переселение коллаборантов и представителей оккупационной "администрации" в пансионаты на Арабатской Стрелке, собственников баз отдыха принуждают расселять "переселенцев". 

Противник активно использует дорогу через Арабатскую Стрелку между Крымом и Херсонской областью — после начала большой войны инженеры армии РФ восстановили грунтовую дорогу и транспортное сообщение, что уменьшило маршрут из Крыма в оккупированные части Херсонской и Донецкой областей. 

Читайте также: Дуда: Украина имеет большой шанс вернуть Херсон. Неясно, чем РФ вооружит мобилизованных

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Крым разведка Херсонская область арабатская стрелка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 