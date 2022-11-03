Херсон. Россияне вывозят гауляйтеров и коллаборантов на Арабатскую Стрелку — разведка

Российские оккупанты вывозят гауляйтеров и коллаборационистов из временно оккупированного Херсона на Арабатскую Стрелку. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что в Херсонской области продолжается депортация украинцев с правого берега Днепра — чтобы "поощрить" людей к "переезду", им предлагают получить "жилищные сертификаты" на покупку жилья в РФ.

В рамках депортаций местных жителей принудительно выселяют из квартир и домов — в пустое жилье заселяются одетые в гражданскую одежду российские военные, также оккупанты отбирают у людей автомобили.

Из интернатов Херсона детей вывезли в Крым, где их разместили в одной из психиатрических больниц Симферополя, также на полуостров перевезли заключенных херсонской колонии.

Россияне предупреждают местных жителей, что все причалы должны быть пустыми — в случае нахождения там плавательных средств, их или уничтожат, либо конфискуют.

Последние несколько недель идет переселение коллаборантов и представителей оккупационной "администрации" в пансионаты на Арабатской Стрелке, собственников баз отдыха принуждают расселять "переселенцев".

Противник активно использует дорогу через Арабатскую Стрелку между Крымом и Херсонской областью — после начала большой войны инженеры армии РФ восстановили грунтовую дорогу и транспортное сообщение, что уменьшило маршрут из Крыма в оккупированные части Херсонской и Донецкой областей.

Украина якобы рассчитывает освободить Херсон в ноябре, и это "окажет сокрушительное воздействие" на общественное мнение в России, считает начальник ГУР Буданов.

Ранее в авторской статье генерал Забродский объяснил, почему для РФ "логично" покинуть Херсон.

Вооруженные Силы Украины продолжают "теснить" оккупантов с трех направлений в Херсонской области, сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

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Дмитро Гриниченко

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