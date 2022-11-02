Переправы и оборона. Генерал Забродский объяснил, почему для РФ "логично" покинуть Херсон

Первый замглавы оборонного комитета Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский объяснил, почему уход из временно оккупированного Херсона будет логичным и целесообразным для россиян с военной точки зрения. Об этом он написал в статье "Отечественная война. Сухопутные военные перспективы" для Укринформа.

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По его словам, отступление оккупантов с правобережной части Херсонской области является уместным и логичным по ряде причин.

Первая — это наличие проблем с обеспечением херсонской группировки, которая находится в оперативном отрыве от войск противника не левом берегу Днепра. Использование паромных переправ может помогать с логистикой только некоторый период времени, но не решает вопрос полного снабжения группировки в 18 000 – 20 000 человек и полноценного функционирования оккупационной администрации, особенно зимой.

Вторая причина заключается в оперативном искусстве, так как правобережный плацдарм в районе Херсона нужен для возможного наступления на Николаев и Одессу, однако россияне не имеют сил и средств, а также уверенности в успехе для выполнения подобных задач сегодня.

Третья причина — это выгода для противника в построении обороны на левом берегу Днепра, которая позволит использовать крупную водную преграду, противодействовать использованию Днепра Украиной как транспортного маршрута в экономических целях, а также оставить за собой контроль за гидросооружениями Северокрымского канала.

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Дмитро Гриниченко

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