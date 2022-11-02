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РФ может атаковать со стороны Сум и Запорожья, чтобы окружить ВСУ на востоке — Забродский

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02.11.2022, 10:48
РФ может атаковать со стороны Сум и Запорожья, чтобы окружить ВСУ на востоке — Забродский - Фото
Михаил Забродский (Фото: Михаил Забродский/Facebook)

Российские оккупанты могут создать две ударных группировки на Сумском и Запорожском направлениях, чтобы попытаться окружить группировку Вооруженных Сил Украины на левобережье Днепра. Об этом написал первый замглавы оборонного комитета Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский в статье "Отечественная война. Сухопутные военные перспективы" для Укринформа.

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По его словам, противник в 2023 году может создать две мощные ударые группировки на Запорожском и Сумском направлениях, в частности, за счет боеспособных частей, которые отойдут из Херсона. Эти группировки могут попытаться нанести два одновременных удара на направлениях Сумы-Полтава-Днепр и Запорожье-Днепр, а группировка РФ на Донбассе должна будет сковывать действия ВСУ и делать невозможным использование войск на других направлениях.

Конечной целью подобной операции оккупантов может быть стратегическое окружение группировки ВСУ на левом берегу Днепра, а также принуждение Украины к переговорам с позиции силы. Забродский отмечает, что подобный план врага не является неожиданным для Украины, так как россияне рассматривали его еще весной — его отдельные элементы противник пытался реализовать.

Генерал считает, что российское командование может учесть опыт весенних просчетов с безуспешными попытками овладеть крупные населенные пункты и не ставить задачу захватывать большие города в принципе, так как главной целью будет перерезание логистики ВСУ на Востоке, например шоссе Е50 и М03. 

Военачальник подчеркивает, что Украина уже укрепила и продолжает укреплять оборону на упомянутых направлениях. Он заявляет, что замысел стратегического окружения выглядит более реалистичным для РФ именно с северного направления. Украине, по мнению Забродского, необходимо создать два оперативных объединения для противодействия планам россиян — они должны состоять из 4-5 общевойсковых бригад, 2-3 танковых, и 1-2 артиллерийских каждое.

В общей сложности — это до 600 танков, до 1100 бронетранспортеров и боевых машин пехоты и до 500 единиц ствольной и реактивной артиллерии — Забродский подчеркивает, что с учетом плановых поставок оружия и военной техники, а также возможностей украинской промышленности, такие показатели вполне реалистичны. 

Генерал написал, что упомянутый выше вариант развития является наиболее опасным, а поэтому стоит предусмотреть готовность восточной группировки ВСУ к возможным продолжительным автономным боевым действиям и операциям — в первую очередь это касается обеспечения продовольствием, топливом и боекомплектом. Операции восточной группировки могут ограничиваться не только обороной, так как при определенных условиях ВСУ могут нанесли удары на Луганск и Мариуполь, которые кардинально изменят обстановку на фронте. 

Забродский, учитывая угрозу со стороны Беларуси, настаивает на необходимости создания отдельного объединения на Полесском и Волынском направлениях с усиленным артиллерийским комплектом, который обеспечит огневое прикрытие малочисленных направлений для продвижения вглубь Украины и будет давать возможность построить оборону на широком фронте. 

Резюмируя, военачальник отмечает, что другие оперативные и стратегические перспективы открываются при условии сохранения стратегической инициативы за Украиной, когда весной россиянам придется играть по украинскому сценарию и продолжать реагировать на действия ВСУ. 

"Традиционно ключевым для нас фактором будет время. Наиболее привлекательным с точки зрения сезонных перемен местности является непродолжительное погодное "окно" в конце февраля – начале марта, что показали события прошлой весны. Упреждение противника в развертывании группировок будет означать, что именно украинское командование будет определять, когда и где именно по его решению наступит весна 2023 года", — написал генерал.

Читайте также: "Ядерные удары нас не сломают". Залужный и Забродский написали о войне-2023: за минуту

Дмитро Гриниченко
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армия России Михаил Забродский ВСУ война Запорожье Сумы левый берег
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