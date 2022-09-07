UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Война продолжится в 2023 году, не исключена задумка России снова атаковать Киев — Залужный

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 13:33
Война продолжится в 2023 году, не исключена задумка России снова атаковать Киев — Залужный - Фото
Валерий Залужный (Фото: EPA)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный считает, что война России против Украины продолжится в 2023 году. Об этом идет речь в его статье на Укринформе, которую он написал в соавторстве с первым заместителем главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности генералом Михаилом Забродским.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В статье отмечается, что сегодняшняя война не укладывается в рамки ни блицкрига, задуманного россиянами, ни других войн в XXI веке. В любом случае, считают генералы, существуют все основания считать, что война РФ против Украины продолжится в 2023 году. 

Далее военачальники описывают направления возможных наступлений противника в будущем, они заявляют, что "определенные оперативные перспективы" есть у россиян на Изюмском и Бахмутском направлениях, конечной целью таких действий может быть полная оккупация Донецкой области.

Более "привлекательной" для оккупантов может быть продвижение на Запорожском направлении, которое создает угрозу для захвата Запорожья и Днепра, что приведет к потере Украиной контроля над значительной частью левобережья.  

Также не исключаются возможность возвращения к задумке захватить Киев и угроза повторной атаки с территории Беларуси. 

Однако больше всего возможностей для россиян открывает продвижение на юге с плацдарма на правом берегу Днепра в Херсонской области, так как успех на южнобугском направлении может иметь двойной эффект — россияне получат реальные перспективы для захвата Николаева и Одессы, а также создать угрозу в сторону Кривого Рога и в дальнейшем — центральным и западным регионам Украины. 

Читайте также Залужный: Главной задачей является освобождение территорий Украины в границах 1991 года 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Украина ВСУ война Валерий Залужный
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 