Война продолжится в 2023 году, не исключена задумка России снова атаковать Киев — Залужный

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный считает, что война России против Украины продолжится в 2023 году. Об этом идет речь в его статье на Укринформе, которую он написал в соавторстве с первым заместителем главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности генералом Михаилом Забродским.

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В статье отмечается, что сегодняшняя война не укладывается в рамки ни блицкрига, задуманного россиянами, ни других войн в XXI веке. В любом случае, считают генералы, существуют все основания считать, что война РФ против Украины продолжится в 2023 году.

Далее военачальники описывают направления возможных наступлений противника в будущем, они заявляют, что "определенные оперативные перспективы" есть у россиян на Изюмском и Бахмутском направлениях, конечной целью таких действий может быть полная оккупация Донецкой области.

Более "привлекательной" для оккупантов может быть продвижение на Запорожском направлении, которое создает угрозу для захвата Запорожья и Днепра, что приведет к потере Украиной контроля над значительной частью левобережья.

Также не исключаются возможность возвращения к задумке захватить Киев и угроза повторной атаки с территории Беларуси.

Однако больше всего возможностей для россиян открывает продвижение на юге с плацдарма на правом берегу Днепра в Херсонской области, так как успех на южнобугском направлении может иметь двойной эффект — россияне получат реальные перспективы для захвата Николаева и Одессы, а также создать угрозу в сторону Кривого Рога и в дальнейшем — центральным и западным регионам Украины.

18 июля главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что благодаря HIMARS удалось стабилизировать ситуацию на фронте.

29 июля Залужный обещал отомстить России за каждого погибшего или искалеченного украинца.

Он отмечал, что пятая часть подразделений вооруженных сил РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

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Дмитро Гриниченко

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