Война продолжится в 2023 году, не исключена задумка России снова атаковать Киев — Залужный
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный считает, что война России против Украины продолжится в 2023 году. Об этом идет речь в его статье на Укринформе, которую он написал в соавторстве с первым заместителем главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности генералом Михаилом Забродским.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В статье отмечается, что сегодняшняя война не укладывается в рамки ни блицкрига, задуманного россиянами, ни других войн в XXI веке. В любом случае, считают генералы, существуют все основания считать, что война РФ против Украины продолжится в 2023 году.
Далее военачальники описывают направления возможных наступлений противника в будущем, они заявляют, что "определенные оперативные перспективы" есть у россиян на Изюмском и Бахмутском направлениях, конечной целью таких действий может быть полная оккупация Донецкой области.
Более "привлекательной" для оккупантов может быть продвижение на Запорожском направлении, которое создает угрозу для захвата Запорожья и Днепра, что приведет к потере Украиной контроля над значительной частью левобережья.
Также не исключаются возможность возвращения к задумке захватить Киев и угроза повторной атаки с территории Беларуси.
Однако больше всего возможностей для россиян открывает продвижение на юге с плацдарма на правом берегу Днепра в Херсонской области, так как успех на южнобугском направлении может иметь двойной эффект — россияне получат реальные перспективы для захвата Николаева и Одессы, а также создать угрозу в сторону Кривого Рога и в дальнейшем — центральным и западным регионам Украины.
- 18 июля главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что благодаря HIMARS удалось стабилизировать ситуацию на фронте.
- 29 июля Залужный обещал отомстить России за каждого погибшего или искалеченного украинца.
- Он отмечал, что пятая часть подразделений вооруженных сил РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.
Читайте также Залужный: Главной задачей является освобождение территорий Украины в границах 1991 года
Комментарии