Генералы признали: ВСУ нанесли серию ракетных ударов по аэродромам в Крыму

Авиабазы во временно оккупированном Крыму были поражены серией успешных ракетных ударов, Украине надо стремиться к равенству с РФ по дальнобойности оружия. Об этом в совместной статье "Перспективы обеспечения военной кампании-2023: украинский взгляд" на Укринформе пишут главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый замглавы оборонного комитета Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский.

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Россия имеет преимущество в дальности поражения, отмечают генералы. Крылатыми ракетами РФ способна бить по целям за 2000 км, а ВСУ фактически ограничены 100 км.

Необходимо комплексно подойти к переоснащению артиллерии, ракетных войск и авиации ВСУ, отмечают военные. Тогда можно будет говорить о реальном влиянии на центр тяготения РФ – восприятии войны как чего-то отдаленного в глазах большинства россиян.

"Убедительным примером правильности такого подхода в текущем году являются успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки", – говорится в статье Залужного и Забродского.

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Задачей ВСУ на 2023 год будет сделать эти ощущения "острее" для россиян и на других оккупированных территориях, пишут генералы. Наличие дальнобойного оружия у ВСУ должно повлиять и на чувство безнаказанности у российского руководства из-за физической отдаленности.

"Оснащение и переоснащение ВС Украины системами вооружения соответствующей дальности действия должны стать тем же вожделенным гейм-чейнджером. Только при условии выравнивания баланса по досягаемости средств поражения и таким образом расшатывании указанного центра тяготения противника можно говорить о переломе в ходе войны", – пишут Забродский с Залужным.

Получение соответствующего вооружения от партнеров может быть решением только для переходного периода, отмечают генералы. Остро стоит проблема восстановления и налаживания собственной проектировки и производства высокотехнологичного оружия.

Вечером 18 августа о взрывах также сообщали в Крыму: в Керчи и в Севастополе, в районе аэродрома Бельбек.

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Марко Сировой

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