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"Это доморощенное". Украина не уведомляла США заранее об ударе по аэродрому в Крыму — NYT

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 07:39
Дым в районе аэродрома "Саки" (фото - EPA-EFE)

Вооруженные Силы Украины не уведомляли США и других союзников о намерении атаковать 9 августа аэродром в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму, где в результате была уничтожена "большая часть" авиасредств и боеприпасов 43-го полка морской авиации ЧФ РФ. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на проинформированного об атаках американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

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"Это все доморощенное. Мы не получали никакого предварительного уведомления", – сказал собеседник издания.

Он утверждает, что украинские спецназовцы и партизаны "используют импровизированное оружие, взрывчатку и тактику в ходе ударов".

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Как выразился анонимный чиновник США, такие атаки против войск оккупантов, возможно, должны были оказать еще и психологическое воздействие на россиян в Крыму по "эффекту Дулиттла".

СПРАВКА. Речь идет об американском нападении на Японию во время Второй мировой войны. Дневной налет бомбардировщиков на малой высоте под руководством подполковника Джеймса Дулиттла в апреле 1942 года нанес небольшой ущерб военным и промышленным объектам Японии. Но это поддержало морально американский тыл, переживший череду неудач в Тихом океане, начиная с нападения на Перл-Харбор в декабре 1941-го, и разрушило идею о неуязвимости Японии для американских воздушных атак, как утверждало ее правительство.

"Действия на Крымском полуострове, вероятно, знаменуют собой новую фазу в войне, когда украинцы переходят в наступление с нерегулярной военной кампанией, направленной на вытеснение России из зоны, в которой они были уверены, что она безопасна", – считает Мик Малрой, бывший сотрудник Пентагона и офицер ЦРУ.

В сети и среди обозревателей нет единства относительно того, чем мог быть нанесен удар по авиабазе "Саки": догадки варьируются от диверсии на месте и ракет ATACMS к HIMARS до удара из ОТРК "Гром"/"Сапсан", хотя последних ВСУ так и не получили от разработчика.

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Евгений Пилипенко
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война ракетный удар аэродром саки новофедоровка
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