Крым. Половина боевых самолетов Черноморского флота России выведены из строя – Reuters
Взрывы на авиабазе в Новофедоровке, во временно оккупированном россиянами Крыму, которые прогремели под Саками 9 августа, вывели из строя "более половины" боевых самолетов морской авиации ЧФ РФ. Об этом заявил "западный чиновник, пожелавший остаться анонимным", пишет Reuters.
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"Сейчас мы оцениваем, что события на аэродроме Саки вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота", – сказал собеседник агентства.
По его мнению, Силы обороны Украины сейчас последовательно добиваются "кинетического эффекта" глубоко в тылу оккупантов, чем существенно влияют на логистическую поддержку войск врага и оказывают "значительное психологическое воздействие на российское руководство".
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Чиновник сказал, что ЧФ РФ "с трудом пытается быть чем-то большим, чем флотилией береговой охраны", которая лишь изредка наносит ракетные удары. По его оценке, ни о каких попытках высадки десанта в Одессе речь уже не идет.
По мнению анонима, война сейчас находится "в моменте, близком к операционному застою".
"Сухопутные войска ни одной из сторон не обладают достаточным сосредоточением наземной боевой мощи, чтобы начать эффективные наступательные действия, которые каким-либо образом существенно повлияли бы на ход войны", – сказал чиновник.
- 9 августа 2022 года в Крыму были взрывы на авиабазе в Новофедоровке. Оккупанты потеряли девять самолетов.
- Украина официально не взяла на себя ответственность за инцидент.
- Из какого оружия могли ударить по авиабазе: шесть версий.
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