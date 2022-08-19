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Крым. Половина боевых самолетов Черноморского флота России выведены из строя – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 17:09
Крым. Половина боевых самолетов Черноморского флота России выведены из строя – Reuters - Фото
Иллюстративное фото: Тwitter/Necromancer666

Взрывы на авиабазе в Новофедоровке, во временно оккупированном россиянами Крыму, которые прогремели под Саками 9 августа, вывели из строя "более половины" боевых самолетов морской авиации ЧФ РФ. Об этом заявил "западный чиновник, пожелавший остаться анонимным", пишет Reuters.

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"Сейчас мы оцениваем, что события на аэродроме Саки вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота", – сказал собеседник агентства.

По его мнению, Силы обороны Украины сейчас последовательно добиваются "кинетического эффекта" глубоко в тылу оккупантов, чем существенно влияют на логистическую поддержку войск врага и оказывают "значительное психологическое воздействие на российское руководство".

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Чиновник сказал, что ЧФ РФ "с трудом пытается быть чем-то большим, чем флотилией береговой охраны", которая лишь изредка наносит ракетные удары. По его оценке, ни о каких попытках высадки десанта в Одессе речь уже не идет.

По мнению анонима, война сейчас находится "в моменте, близком к операционному застою".

"Сухопутные войска ни одной из сторон не обладают достаточным сосредоточением наземной боевой мощи, чтобы начать эффективные наступательные действия, которые каким-либо образом существенно повлияли бы на ход войны", – сказал чиновник.

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Евгений Пилипенко
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