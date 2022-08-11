Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват разговора захватчика с временно оккупированных территорий со своей женой, в котором они делятся мнениями о взрывах на российском военном аэродроме в Крыму.

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Женщина рассказывает об официальной российской версии и комментирует: "Как-то вовремя сдетонировал авиасклад...". После этого она описывает панические настроения россиян.

Оккупант со своей стороны дополняет: "У нас пацаны тоже за это говорят, что, говорят, россиян имеют и имеют, а те огрызнуться не могут".

Женщина не понимает, где же российская ПВО, которая должна защищать воздушное пространство, и высказывает мнение, что после таких событий ПВО у России никто в мире покупать не будет.

Мужчина предоставляет свой анализ действий ВСУ и предлагает решение данной проблемы: "Там получается, что американцы отслеживают, где эти ПВО находятся, и ищут возможность так, чтобы это ПВО обойти... Раз такое дело, то надо спутники сбивать над Украиной, чтобы те уже слепли..."

9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы Саки-4 в Новофедоровке.

10 августа в сети появились спутниковые снимки авиабазы оккупантов в Новофедоровке, на которых видны последствия взрывов.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне лишились 9 августа в Крыму девяти самолетов.

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Вадим Ребрина

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