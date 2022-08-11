UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"И где ваше ПВО?" ГУР опубликовал разговор оккупанта с женой о взрывах в Крыму видео

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 22:40
Вибух в Криму (Фото: EPA)
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват разговора захватчика с временно оккупированных территорий со своей женой, в котором они делятся мнениями о взрывах на российском военном аэродроме в Крыму.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Женщина рассказывает об официальной российской версии и комментирует: "Как-то вовремя сдетонировал авиасклад...". После этого она описывает панические настроения россиян.

Оккупант со своей стороны дополняет: "У нас пацаны тоже за это говорят, что, говорят, россиян имеют и имеют, а те огрызнуться не могут".

Женщина не понимает, где же российская ПВО, которая должна защищать воздушное пространство, и высказывает мнение, что после таких событий ПВО у России никто в мире покупать не будет.

Мужчина предоставляет свой анализ действий ВСУ и предлагает решение данной проблемы: "Там получается, что американцы отслеживают, где эти ПВО находятся, и ищут возможность так, чтобы это ПВО обойти... Раз такое дело, то надо спутники сбивать над Украиной, чтобы те уже слепли..."

  • 9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы Саки-4 в Новофедоровке.
  • 10 августа в сети появились спутниковые снимки авиабазы оккупантов в Новофедоровке, на которых видны последствия взрывов.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне лишились 9 августа в Крыму девяти самолетов.

Читайте также: Взрывы в Крыму. Из какого оружия могли ударить по авиабазе в Новофедоровке: шесть версий

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым перехват саки гур минобороны новофедоровка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 