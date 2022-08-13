США не давали Украине оружие для ударов по авиабазе россиян в Крыму – Пентагон

Поставляемое США оружие не использовалось для ударов по авиабазе россиян в Крыму, и Штаты не предоставляли Украине подходящее для этого вооружение. Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона, сообщает Barron's со ссылкой на AFP.

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"Мы не предоставили ничего, что позволило бы им нанести удар по Крыму", – заявил журналистам высокопоставленный представитель Минобороны Штатов.

Чиновник также сказал, что это не могла быть американская тактическая ракета средней дальности с точным наведением ATACMS, которую ранее запросила Украина, и которая может быть запущена поставленными США системами HIMARS.

"Это был не ATACMS, потому что мы не предоставили им ATACMS", – сказал представитель Пентагона.

По его словам, у Пентагона нет информации, был ли нанесен ракетный удар по базе, или же это была диверсия. Однако он подчеркнул, что взрывы оказали "довольно значительное влияние на российскую авиацию и авиационный персонал".

9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке. На следующий день после взрывов Генштаб ВСУ сообщил, что РФ потеряла девять самолетов.

Украина официально не взяла на себя ответственность за удар. Однако неназванный украинский топ-чиновник сообщил WP, что это было дело рук спецназа.

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Оксана Житнюк

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