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Залужный и Забродский: Мир должен будет жестко пресечь попытку РФ применить ядерное оружие

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 14:04
Залужный и Забродский: Мир должен будет жестко пресечь попытку РФ применить ядерное оружие - Фото
Валерий Залужный (фото - пресс-служба ОП)

Мир должен жестко, "с использованием всего арсенала средств", пресечь любую возможную попытку РФ задействовать в войне против Украины тактическое ядерное оружие (ТЯО). Об этом в совместной статье "Перспективы обеспечения военной кампании-2023: украинский взгляд" на Укринформе пишут главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый замглавы оборонного комитета Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский.

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Они назвали два "существенных" фактора, которые с начала полномасштабной войны оказывают большое влияние на принятие решений, сроки и объемы поставок военной помощи Украине.

Первый – то, что "абсолютное большинство" людей в мире не понимают гигантских масштабов этой войны, и она остается для них "лишь призрачной реальностью мировых войн прошлого столетия".

Второй – прямая угроза применения россиянами ТЯО.

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Залужный с Забродским пишут, что источником российской уверенности в безнаказанности является наличие ЯО на вооружении, и предостерегают союзников и весь мир: если враг применит ТЯО, он "станет уже не только угрозой мирному существованию Украины, других ее соседей и ряда европейских стран, но и государством-террористом поистине мирового масштаба".

Они указали, что Россия "уже показала, насколько она пренебрегает вопросами мировой ядерной безопасности даже в войне с применением обычных средств", и привели в пример ситуацию на захваченной Запорожской АЭС, где оккупанты разместили даже РСЗО "Смерч".

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Говоря об освободительной войне Украины против захватчиков, топ-военные подчеркнули – "трудно вообразить, что даже ядерные удары позволят РФ сломить волю Украины к сопротивлению".

"Но нельзя игнорировать угрозу, которая возникнет для всей Европы. Нельзя также полностью исключать вероятность прямого втягивания ведущих стран мира в "ограниченный" ядерный конфликт, за которым уже напрямую просматривается перспектива Третьей мировой войны", – отмечено в статье.

Исходя из этого, Залужный и Забродский настоятельно рекомендуют мировым лидерам, и не только союзникам, препятствовать попыткам России использовать оружие массового поражения.

"Любые попытки практических шагов по применению ТЯО должны быть пресечены с использованием всего арсенала средств, имеющихся в распоряжении стран мира", – резюмировали они.

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Євген Пилипенко
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