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"Все готово". Лукашенко заявил, что самолеты Беларуси переоборудовали под ядерное оружие

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 13:00
Александр Лукашенко (скриншот)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что страна-союзница российских оккупантов переоборудовала свои боевые самолеты для несения российских ракет с ядерными боеголовками. Об этом пишет подконтрольный режиму госресурс Белта.

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Самопровозглашенный правитель Беларуси в очередной раз пригрозил Западу, в том числе Украине, что "никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут".

"Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и беларуские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!", – заверил он.

Речь идет о многофункциональных истребителях Су-35 поколения 4++ или о тактических фронтовых бомбардировщиках Су-24.

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На том же подходе к прессе диктатор страны, с территории которой наносились ракетные удары по Украине из наземных систем и с воздуха которой наносятся удары и сейчас, заявил, что "лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. Никакие они не нацики. Нацики – это те, кто сверху, начиная от тех, кто нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров".

  • 5 февраля 2022 года Лукашенко заявлял, что "Украина никогда с нами не будет воевать", а войска НАТО неспособны будут противостоять войскам РФ и РБ, "потому что эта война продлится максимум три-четыре дня", и "пока они там развернутся и пришлют сюда какие-то войска, мы будем уже стоять у Ла-Манша".
  • Минобороны 25 августа ответило Лукашенко на его "поздравление" украинцам: "Желаем воссоединения с Каддафи".

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Евгений Пилипенко
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