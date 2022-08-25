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Лукашенко отдал Беларусь под военные нужды РФ, он должен ответить за это — США

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 09:43
Лукашенко отдал Беларусь под военные нужды РФ, он должен ответить за это — США - Фото
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его режим нужно привлечь к ответственности за соучастие в войне России против Украины. Об этом заявили в посольстве США в Беларуси. 

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В обращении по случаю Дня Независимости Украины дипломаты заявили, что сосредоточенность режима Лукашенко исключительно на сохранении власти подорвала суверенитет Беларуси и поставила территорию страны, ее воздушное пространство и инфраструктуру на службу военным нуждам России. 

Посольство отметило, что соучастие режима Лукашенко в войне России против Украины противоречит воле народа Беларуси. 

"С 24 февраля беларуские демократические силы ясно дали понять, что народ против вторжения России в Украину, против поддержки режима Лукашенко в этой войне, против попыток оскорбить суверенитет и независимость обеих стран. Беларуские добровольцы сражаются плечом к плечу с украинскими войсками, защищая территорию Украины. Беларусы принимают меры по недопущению переброски российских боеприпасов и военной техники через территорию Беларуси в Украину", — говорится в заявлении.

Американцы также подчеркнули, что США продолжат привлекать режим Лукашенко в ответственности за нарушение прав человека и политические преследования оппозиции, а также за его поддержку войны РФ против Украины. 

СПРАВКА. Армия России использовала территорию Беларуси для нападения на север Украины и для вывоза награбленного с временно оккупированных территорий. С нее продолжаются ракетные удары по украинской территории. Министр обороны Алексей Резников говорил по телефону с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным 22 февраля — тогда он пообещал ему, что российские войска не будут вторгаться в Украину с территории Беларуси, дав слово офицера. 

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Дмитрий Гриниченко
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Россия США война беларусь александр лукашенко
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