Лукашенко поздравил с Днем Независимости. У Зеленского ответили – цинизм и клоунада
Поздравление беларуского диктатора Александр Лукашенко с Днем Независимости Украины – это цинизм и клоунада. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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На сайте Лукашенко сегодня появилось поздравление "народа Украины" с Днем Независимости. Беларуский диктатор, в частности, пожелал "мирного неба" и говорил о "многовековом фундаменте искренних добрососедских отношений".
Подоляк назвал такие поздравления циничными и напомнил, что из Беларуси по Украине бьют ракетами.
"Похоже, Лукашенко действительно считает, что мир не замечает его активного участия в преступлениях против Украины. Поэтому цинично желает мирного неба, пуская по нам смертоносные ракеты. Эта клоунада пропитана кровью, зафиксирована и будет иметь конкретные последствия. Сразу после падения варварской российской империи", – написал советник главы ОП.
- Армия России использовала территорию Беларуси для нападения на север Украины, ракетных ударов по украинской территории и для вывоза награбленного с временно оккупированных территорий.
- 21 августа Генштаб сообщал, что армия России тянет системы ПВО в Беларусь.
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