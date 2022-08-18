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Лукашенко "открыл двери" Беларуси для российских войск, отбросив суверенитет — Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 06:39
Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "открыл двери" в свою страну для российских войск, "отбросив в сторону" суверенитет и независимость. Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

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По его словам, участие Беларуси в новых российских военных учениях не меняет подход США к режиму Лукашенко.

"Что в корне определило наш подход, так это тот факт, что режим Лукашенко открыл двери Беларуси. Режим отбросил в сторону то, что должно быть суверенитетом и независимостью Беларуси и, в некотором роде, ее территориальной целостностью, позволив российским силам снова войти на то, что должно быть суверенной беларуской землей", — сказал Прайс.

Он напомнил, что Лукашенко предоставил россиянам свою территорию для начала полномасштабного вторжения в Украину. 

"Помимо нарушений прав человека, помимо того, что режим Лукашенко цепляется за власть после фальсифицированных выборов, помимо его преследования политзаключенных, помимо того, что он делает, чтобы попрать гражданские права и гражданские свободы беларуского народа — вот что меняет наше принципиальное представление об этом режиме", — заявил спикер Госдепа.

Прайс отметил, что США постоянно держит контакт с беларуской оппозицией, упомянув встречу Госсекретаря Энтони Блинкена со Светланой Тихановской

Читайте также: Около 13 000 беларусов согласились воевать против Украины. Возможны провокации — Генштаб 

Дмитрий Гриниченко
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Россия война беларусь госдеп александр лукашенко
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