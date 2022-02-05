Лукашенко: Мы уже будем стоять у Ла-Манша, пока США соберутся ответить – видео

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко считает, что вооруженные силы ОДКБ значительно эффективнее вооруженных сил НАТО. Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту.

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"Пока они (США – Ред.) там развернутся и пришлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша", – сказал он.

Лукашенко привел в пример недавнюю операцию "миротворческого контингента" ОДКБ по подавлению протестов в Казахстане. "В Европе будет проще", – добавил он.

СПРАВКА. Организация договора о коллективной безопасности – это созданный Россией в 1992 году военный блок в противовес НАТО, объединяющий страны бывшего СССР. Помимо РФ, сейчас в него входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В свое время в организацию входили Азербайджан, Грузия и Узбекистан, но покинули ее.



Основные (совместные) силы организации – это порядка 30 000 человек в разных войсковых группировках, включая оперативные. Члены ОДКБ не единожды высказывались против НАТО, рассматривая Альянс как угрозу. Кроме того, исходя из публичных заявлений представителей организации, ОДКБ считает страны, граничащие со странами-членами ОДКБ, "зоной ответственности ОДКБ".

Сергей Бережной

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