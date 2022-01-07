Власти Казахстана заявили о 26 убитых протестующих: уверяют, что ОДКБ в этом не участвует

В Казахстане в ходе "контртеррористической операции" силовики убили 26 протестующих, еще 18 человек получили ранения. При этом власти убеждают, что войска ОДКБ якобы не участвуют в боевых операциях. Об этом сообщает местный телеканал Хабар 24 со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Казахстана и заявления властей.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

МВД Казахстана сообщает о гибели 26 человек, которых в ведомстве называют "вооруженными преступниками". Задержано уже более 3000 человек.

Также сообщается о 18 погибших сотрудниках МВД в ходе столкновений и "одном обезглавленном курсанте".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "в основном конституционный правопорядок страны уже восстановлен", но силы ОДКБ продолжают "работу". По его словам "контртеррористические акции" продолжатся до "полного уничтожения боевиков".

При этом у Токаева уверяют, что силы ОДКБ якобы не занимаются "ликвидацией" людей, которых в администрации президента называют боевиками. Первый замглавы администрации президента Даурен Абаев призвал не путать "миротворческую миссию" с вводом коллективных сил оперативного реагирования.

Пресс-секретарь президента Казахстана сообщил, что сегодня в обед глава государства выступит с обращением к жителям страны.

Читайте также: "Продукты на исходе, денег нет". Что происходит в Казахстане и зачем Путин ввел войска

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.