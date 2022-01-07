Власти Казахстана заявили о 26 убитых протестующих: уверяют, что ОДКБ в этом не участвует
В Казахстане в ходе "контртеррористической операции" силовики убили 26 протестующих, еще 18 человек получили ранения. При этом власти убеждают, что войска ОДКБ якобы не участвуют в боевых операциях. Об этом сообщает местный телеканал Хабар 24 со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Казахстана и заявления властей.
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МВД Казахстана сообщает о гибели 26 человек, которых в ведомстве называют "вооруженными преступниками". Задержано уже более 3000 человек.
Также сообщается о 18 погибших сотрудниках МВД в ходе столкновений и "одном обезглавленном курсанте".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "в основном конституционный правопорядок страны уже восстановлен", но силы ОДКБ продолжают "работу". По его словам "контртеррористические акции" продолжатся до "полного уничтожения боевиков".
При этом у Токаева уверяют, что силы ОДКБ якобы не занимаются "ликвидацией" людей, которых в администрации президента называют боевиками. Первый замглавы администрации президента Даурен Абаев призвал не путать "миротворческую миссию" с вводом коллективных сил оперативного реагирования.
Пресс-секретарь президента Казахстана сообщил, что сегодня в обед глава государства выступит с обращением к жителям страны.
- 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Демонстранты требовали снизить резко выросшие цены на сжиженный газ, но потом требования стали политическими: отставка правительства и уход из политики Назарбаева.
- 4 января госкомиссия приняла решение снизить цены на газ. Начались задержания активистов и столкновения с полицией.
- Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Однако протесты продолжились и усилились.
- Токаев подписал указы о введении режима ЧП и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Россия начала перебрасывать подразделения Воздушно-десантных войск.
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