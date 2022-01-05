Протесты в Казахстане. В Алматы идут столкновения и штурм акимата – видео
Сегодня, утром 5 января, в Алматы и других городах Казахстана продолжились протесты, несмотря на отставку правительства. В Алматы штурмуют акимат (местную администрацию), сообщают Vlast.kz, ORDA и NUR.kz.
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Ночью в городе были протесты, столкновения и поджоги авто силовиков. Утром правительство страны было отправлено в отставку, однако сообщается, что группы протестующих все равно вышли на улицы и начали двигаться к центру Алматы. По оценкам журналистов, собрались несколько тысяч демонстрантов.
Между протестующими и силовиками завязалось противостояние в районе улиц Толе би и Байтурсынова, отмечают журналисты. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Протестующим удалось прорвать оцепление и продолжить движение к центру города, горит несколько машин и деревьев, пишут журналисты.
Заблокированное оппозиционное издание ORDA пишет в Telegram, что в Алматы начался штурм акимата. По данным журналистов, на площади Республики собрались около 10 000 протестующих, некоторые из них с резиновыми дубинками. Силовики обороняются светошумовыми гранатами.
NUR.KZ и Vlast.kz пишут, что митингующим удалось прорваться в акимат Алматы.
На трансляции у акимата видно, что из первого этажа здания идет дым, видно пламя.
- 2 января 2021-го в Казахстане начались протесты. Сначала демонстранты требовали снизить резко выросшие цены на сжиженный газ, но потом требования стали политическими: отставка правительства и уход из политики экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.
- 4 января в охваченном протестами Актау госкомиссия приняла решение снизить цены на газ до 50 тенге/литр в Мангистауской области. Однако протесты не утихли и распространились на другие города, начались задержания активистов и столкновения с полицией.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в Мангистауской области, Алматы и Алматинской области.
- Утром 5 января Токаев отправил правительство в отставку, обвинив его в создании протестной ситуации.
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