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Протесты в Казахстане. В Алматы идут столкновения и штурм акимата – видео

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 11:18
Протесты в Казахстане. В Алматы идут столкновения и штурм акимата – видео - Фото
Штурм акимата в Алматы (скриншот видео NUR.KZ)

Сегодня, утром 5 января, в Алматы и других городах Казахстана продолжились протесты, несмотря на отставку правительства. В Алматы штурмуют акимат (местную администрацию), сообщают Vlast.kz, ORDA и NUR.kz.

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Ночью в городе были протесты, столкновения и поджоги авто силовиков. Утром правительство страны было отправлено в отставку, однако сообщается, что группы протестующих все равно вышли на улицы и начали двигаться к центру Алматы. По оценкам журналистов, собрались несколько тысяч демонстрантов.

Между протестующими и силовиками завязалось противостояние в районе улиц Толе би и Байтурсынова, отмечают журналисты. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты.  

Протестующим удалось прорвать оцепление и продолжить движение к центру города, горит несколько машин и деревьев, пишут журналисты.

Заблокированное оппозиционное издание ORDA пишет в Telegram, что в Алматы начался штурм акимата. По данным журналистов, на площади Республики собрались около 10 000 протестующих, некоторые из них с резиновыми дубинками. Силовики обороняются светошумовыми гранатами.

NUR.KZ и Vlast.kz пишут, что митингующим удалось прорваться в акимат Алматы.

Протесты в Казахстане. В Алматы идут столкновения и штурм акимата – видео

Протесты в Казахстане. В Алматы идут столкновения и штурм акимата – видео

На трансляции у акимата видно, что из первого этажа здания идет дым, видно пламя.

Читайте также: Казахстан штормит. В стране не утихают протесты против властей и столкновения – хроника

Марк Сировой
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