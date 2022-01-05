Гранаты и горящие машины. Как прошла ночь протестов в Казахстане и что утром – фото, видео

В ночь на 5 января, перед отставкой правительства, в Казахстане проходили протесты: силовики применяли светошумовые гранаты и газ на центральной площади Алматы, а неизвестные поджигали полицейские машины. Утром протесты в ряде городов продолжились, сообщают Vlast.kz , Радио Азаттык и оппозиционные ресурсы в Telegram.

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Как сообщается, ночью 5 января демонстранты смогли прорваться на площадь Республики, которую силовики перекрыли еще несколько дней назад. Они пытались штурмовать машины силовиков, их в ответ забрасывали светошумовыми гарантами, а те откидывались палками и другими предметами.

Отмечается, что против демонстрантов также применяли слезоточивый газ, а во время подавления демонстрации неизвестные громили и поджигали полицейские автомобили.

Кроме того, сообщается о стычке демонстрантов и полиции в районе торгового дома Promenade в Алматы. Полицейская машина попыталась остановить активистов и практически въехала в нее, после чего ее забросали.

В целом отмечается, что ночью демонстранты ходили по Алматы большими группами, полиция пыталась вытеснять их из площади. В городе были слышны сильные взрывы, в центре стоял едкий запах газа, протестующих гнали светошумовыми гранатами.

Утром 5 января в пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что в результате ночных протестов были задержаны более 200 человек. В ведомстве утверждают, что в Алматы, Шымкенте и Таразе предпринимались попытки нападения на акиматы (облсоветы). По данным МВД, пострадали 95 силовиков, повреждены 37 служебных машин. Начаты 13 дел по фактам насилия против представителей власти.

Заблокированный оппозиционный ресурс ORDA пишет в Telegram, что в центральную клиническую больницу Алматы поступили 54 пострадавших: 16 гражданских и 38 силовиков. Другие больницы Алматы данные о пострадавших журналистам не предоставили.

Там отмечают, что у площади Республики в Алматы снова начали собираться протестующие. Однако дорога перекрыта, стоит оцепление и военная техника. Также солдаты стоят на входе в аэропорт Алматы.

Тем временем на центральной площади Актау, одном из первых очагов протестов, не верят в объявленную отставку правительства, требуют освободить задержанных в других городах, не брать в новый Кабмин членов правящей партии, распустить парламент и уволить акима Мангистауской области.

Также проходит протест у акимата в Актобе, передает NUR.KZ. На улицах Алматы замечена военная техника.

Марк Сировой

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