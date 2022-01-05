Массовые протесты в Казахстане. Токаев ввел ЧП в Мангистауской области и Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы из-за массовых протестов и столкновений с полицией. Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

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ЧП вводится с 00:30 5 января до 00:00 19 января 2022 года.

Согласно сообщению, ЧП вводится "в связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан".

В связи с введением ЧП в Мангистауской области и Алматы на время его действия вводятся следующие ограничения:

- вводится комендантский час с 23:00 до 7:00;

- усиливается охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов;

- устанавливаются ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств;

- будет осуществляться проверка документов, личный досмотр, досмотр вещей, транспортных средств;

- ограничиваются въезд в город Алматы и Мангистаускую область, а также выезд из них;

- запрещается организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

- запрещаются забастовки;

- запрещается продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, устанавливается особый режим оборота лекарств, наркотиков и алкоголя;

- обеспечивается временное изъятие у физических и юрлиц оружия и боеприпасов.

Как сказал Токаев в своем телевизионном обращении, он надеется на проявление благоразумия граждан и призывает не поддаваться на "провокации изнутри и извне, эйфорию митинговщины и вседозволенности".

По информации Zakon.kz, протестующие стали громить полицейские машины. Те применили светошумовые гранаты.

Радио Азаттик передает, что в Алматы полиция задержала около 150 участников протестных акций.

2 января 2021-го в Казахстане начались протесты. Среди требований активистов – снижение цен на сжиженный газ и уход из политики экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.

Сегодня президент Токаев сообщил, что в Актау начала работать правительственная комиссия, которой поручено найти "взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме". Он также предупредил, что правоохранителям поручено "охранять общественный порядок".

Позднее комиссия озвучила решение снизить цены на газ до 50 тенге/литр в Мангистауской области. Протестующим даны гарантии о непривлечении к ответственности.

Сегодня начались задержания активистов и столкновения с полицией.

Вадим Ребрина

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