Массовые протесты в Казахстане. Токаев ввел ЧП в Мангистауской области и Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы из-за массовых протестов и столкновений с полицией. Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
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ЧП вводится с 00:30 5 января до 00:00 19 января 2022 года.
Согласно сообщению, ЧП вводится "в связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан".
В связи с введением ЧП в Мангистауской области и Алматы на время его действия вводятся следующие ограничения:
- вводится комендантский час с 23:00 до 7:00;
- усиливается охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов;
- устанавливаются ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств;
- будет осуществляться проверка документов, личный досмотр, досмотр вещей, транспортных средств;
- ограничиваются въезд в город Алматы и Мангистаускую область, а также выезд из них;
- запрещается организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
- запрещаются забастовки;
- запрещается продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, устанавливается особый режим оборота лекарств, наркотиков и алкоголя;
- обеспечивается временное изъятие у физических и юрлиц оружия и боеприпасов.
Как сказал Токаев в своем телевизионном обращении, он надеется на проявление благоразумия граждан и призывает не поддаваться на "провокации изнутри и извне, эйфорию митинговщины и вседозволенности".
По информации Zakon.kz, протестующие стали громить полицейские машины. Те применили светошумовые гранаты.
Радио Азаттик передает, что в Алматы полиция задержала около 150 участников протестных акций.
- 2 января 2021-го в Казахстане начались протесты. Среди требований активистов – снижение цен на сжиженный газ и уход из политики экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.
- Сегодня президент Токаев сообщил, что в Актау начала работать правительственная комиссия, которой поручено найти "взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме". Он также предупредил, что правоохранителям поручено "охранять общественный порядок".
- Позднее комиссия озвучила решение снизить цены на газ до 50 тенге/литр в Мангистауской области. Протестующим даны гарантии о непривлечении к ответственности.
- Сегодня начались задержания активистов и столкновения с полицией.
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