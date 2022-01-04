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"Старик, уходи!" В Казахстане несколько дней идут протесты: что происходит – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 13:27
Протесты в Казахстане (скриншот видео Бекзат Мақсұтханұлы, Facebook)
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В Казахстане несколько дней идут протесты, звучат требования о снижении цен на сжиженный газ и уходе из политики экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает Радио Азаттык.

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Как отмечается, в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области протестующие требовали в два раза снизить цены на сжиженный газ, которые резко выросли с начала нового года. В ночь на вторник они оставались на площадях, а в Актау установили палатки и юрту. Также к ним прибыли люди из других городов – Актобе, Уральска, Шымкента.

Житель Актау Есберды Асауов рассказал журналистам, что 3 января к протестующим приезжал аким региона Нурлан Ногаев, а на площади находились около 6000 человек.

Однако, говорит Асауов, требования демонстрантов расширились: они призывали к отставке правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству заводов и сокращению безработицы. На опубликованных в соцсетях видео слышны лозунги "Шал, кет!" ("Старик, уходи!") в адрес Назарбаева.

Отмечается, что центральная площадь Актау утром оставалась оцепленной полицией, а подъезды к ней блокировалась. По словам Асауова, силовики не давали протестующим устанавливать печи и разжигать огонь. Протестующие также заявляют, что в радиусе двух километров не работал мобильный интернет.

В Жанаозене утром 4 января, по оценкам активистов, на площади оставались около 2000 протестующих. Помимо снижения цен на газ до 50 тенге за литр (около 3 грн), они требовали гарантий недопущения дефицита газа в будущем и отставки руководителей города и области – Максата Ибагарова и Нурлана Ногаева.

В соцсетях появлялись сообщения о прибытии в регион военных самолетов, а демонстранты заявляли, что видели представителей служб безопасности.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев сегодня сообщил, что в Актау начала работать правительственная комиссия, которой поручено найти "взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме". Он предупредил, что правоохранителям поручено охранять общественный порядок, а демонстранты должны "проявить ответственность и готовность к диалогу".

  • 81-летний Назарбаев был лидером Казахстана почти 30 лет – с 1989-го до 2019 года.
  • 19 марта 2019 года Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана. Однако он остается главой Совбеза и членом Конституционного совета Казахстана.
  • В октябре 2021-го Назарбаев стал одним из фигурантов расследования Pandora Papers. Журналисты утверждают, что его неофициальная жена получила $30 млн и пакет акций офшорных компаний.
  • В ноябре 2021-го Назарбаев перестал быть главой правящей партии Казахстана Нур Отан. 
Марк Сировой
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Нурсултан Назарбаев протесты газ казахстан актау Жанаозен
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