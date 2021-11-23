Назарбаев больше не глава основанной им правящей партии Казахстана: у Нур Отан новый лидер

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев больше не будет возглавлять правящую партию страны Нур Отан – вероятно, председателем станет президент страны Касым Жомарт Токаев. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай в Twitter.

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По его словам, в ходе расширенного заседания политсовета Назарбаев принял решение передать полномочия председателя Нур Отан. По мнению Назарбаева, партию должен возглавлять глава государства.

В комментарии Tengrinews.kz Укибай уточнил, что вне зависимости от занимаемых должностей и регалий Назарбаев остается лидером нации – Елбасы (титул первого главы республики, – ред.). Решение Назарбаева сложить полномочия он назвал "логическим продолжением транзита власти".

"Как отметил Нурсултан Назарбаев, партия Нур Отан должна быть главной опорой для президента Казахстана, особенно сейчас, в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией", – сказал Укибай.

Он добавил, что лишение полномочий и избрание нового председателя происходит на съезде партии, а до этого времени Назарбаев будет оставаться главой.

СПРАВКА. Партия Нур Отан была основана в 1999 году по инициативе Назарбаева, он же стал ее лидером. Нур Отан остается правящей и крупнейшей партией страны. На парламентских выборах в 2021-м партия Партия Нур Отан была основана в 1999 году по инициативе Назарбаева, он же стал ее лидером. Нур Отан остается правящей и крупнейшей партией страны. На парламентских выборах в 2021-м партия набрала 71,09% голосов. В ОБСЕ заявили об "обеспокоенности политической средой" на выборах и об отсутствии политической конкуренции.

81-летний Назарбаев был лидером лидером Казахстана почти 30 лет – с 1989-го до 2019 года.

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана.

В октябре 2021-го Назарбаев стал одним из фигурантов расследования Pandora Papers. Журналисты утверждают, что его неофициальная жена получила $30 млн и пакет акций офшорных компаний.

Оксана Житнюк

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