Назарбаев больше не глава основанной им правящей партии Казахстана: у Нур Отан новый лидер
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев больше не будет возглавлять правящую партию страны Нур Отан – вероятно, председателем станет президент страны Касым Жомарт Токаев. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай в Twitter.
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По его словам, в ходе расширенного заседания политсовета Назарбаев принял решение передать полномочия председателя Нур Отан. По мнению Назарбаева, партию должен возглавлять глава государства.
В комментарии Tengrinews.kz Укибай уточнил, что вне зависимости от занимаемых должностей и регалий Назарбаев остается лидером нации – Елбасы (титул первого главы республики, – ред.). Решение Назарбаева сложить полномочия он назвал "логическим продолжением транзита власти".
"Как отметил Нурсултан Назарбаев, партия Нур Отан должна быть главной опорой для президента Казахстана, особенно сейчас, в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией", – сказал Укибай.
Он добавил, что лишение полномочий и избрание нового председателя происходит на съезде партии, а до этого времени Назарбаев будет оставаться главой.
- 81-летний Назарбаев был лидером лидером Казахстана почти 30 лет – с 1989-го до 2019 года.
- 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана.
- В октябре 2021-го Назарбаев стал одним из фигурантов расследования Pandora Papers. Журналисты утверждают, что его неофициальная жена получила $30 млн и пакет акций офшорных компаний.
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