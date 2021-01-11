В Казахстане объявили предварительные итоги выборов: победила провластная партия Нур Отан
По предварительным итогам парламентских выборов в Казахстане, в нижнюю палату (мажилис) прошли три из пяти участвовавших партий, а в целом победу одержала правящая партия Нур Отан – ей удалось набрать 71,09% голосов. Данные были опубликованы на официальном сайте ЦИК.
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Согласно обнародованной информации, голоса избирателей на выборах в мажилис распределились так:
- партия Нур Отан – 71,09%
- Демократическая партия Казахстана Ак жол – 10,95%
- Народная партия Казахстана – 9,10%
- Народно-демократическая патриотическая партия Ауыл – 5,29%
- Партия ADAL – 3,57%.
Разбивка по областям:
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Финальные результаты выборов будут объявлены позднее – по итогам оригиналов протоколов территориальных избирательных комиссий.
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