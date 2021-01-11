В Казахстане объявили предварительные итоги выборов: победила провластная партия Нур Отан

По предварительным итогам парламентских выборов в Казахстане, в нижнюю палату (мажилис) прошли три из пяти участвовавших партий, а в целом победу одержала правящая партия Нур Отан – ей удалось набрать 71,09% голосов. Данные были опубликованы на официальном сайте ЦИК.

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Согласно обнародованной информации, голоса избирателей на выборах в мажилис распределились так:

- партия Нур Отан – 71,09%

- Демократическая партия Казахстана Ак жол – 10,95%

- Народная партия Казахстана – 9,10%

- Народно-демократическая патриотическая партия Ауыл – 5,29%

- Партия ADAL – 3,57%.

Разбивка по областям:

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Финальные результаты выборов будут объявлены позднее – по итогам оригиналов протоколов территориальных избирательных комиссий.

В день выборов в нескольких городах Казахстана прошли протесты и задержания: видео.

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Дарья Мостовая

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