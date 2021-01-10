Сегодня в Казахстане прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные представительские органы – в них приняли участие несколько партий, но ни одной оппозиционной. В знак протеста на улицы Астаны и Алматы вышли несколько десятков человек – спустя несколько часов полиция начала их задерживать, передает Радио Азаттык.

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Протестующие были недовольны ситуацией в стране, а также парламентскими выборами. Некоторые из них заявили, что им не дали проголосовать, а значит их право голоса было нарушено.

Главным "вдохновителем" митинга оказался бывший казахский банкир и оппозиционный политик Мухтар Аблязов, ныне проживающий за границей. Возглавляемое им движение Демократический выбор Казахстана признали и запретили в стране как "экстремистское" еще в 2019 году.

Вначале Аблязов призывал своих сторонников голосовать за Общенациональную социал-демократическую партию, чтобы "поймать власть за руку на фальсификациях". Но члены ОСДП впоследствии отказались участвовать в выборах и обвинили политика "в провокации", после чего Аблязов заявил о намерении устроить протесты.

По данным местной полиции, всего на улицах в день выборов было задержано около 30 протестующих.

В ноябре 2020 года в Казахстане временно запретили покупать доллары.

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Дарья Мостовая

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