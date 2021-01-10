UA

Парламентские выборы в Казахстане. В стране начались протесты и задержания: видео видео

10.01.2021, 21:05
Полиция готовится разгонять протестующих (скриншот с видео)
"Щедрик, каким вы его еще не слышали". Военный оркестр США спел для украинцев: видео
"Щедрик, каким вы его еще не слышали". Военный оркестр США спел для украинцев: видео
UFC представил лучшие нокауты 2020 года – видео
UFC представил лучшие нокауты 2020 года – видео

Сегодня в Казахстане прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные представительские органы – в них приняли участие несколько партий, но ни одной оппозиционной. В знак протеста на улицы Астаны и Алматы вышли несколько десятков человек – спустя несколько часов полиция начала их задерживать, передает Радио Азаттык.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Протестующие были недовольны ситуацией в стране, а также парламентскими выборами. Некоторые из них заявили, что им не дали проголосовать, а значит их право голоса было нарушено.

Главным "вдохновителем" митинга оказался бывший казахский банкир и оппозиционный политик Мухтар Аблязов, ныне проживающий за границей. Возглавляемое им движение Демократический выбор Казахстана признали и запретили в стране как "экстремистское" еще в 2019 году. 

Вначале Аблязов призывал своих сторонников голосовать за Общенациональную социал-демократическую партию, чтобы "поймать власть за руку на фальсификациях". Но члены ОСДП впоследствии отказались участвовать в выборах и обвинили политика "в провокации", после чего Аблязов заявил о намерении устроить протесты.

По данным местной полиции, всего на улицах в день выборов было задержано около 30 протестующих.

Читайте также: В РФ назвали территорию Казахстана "большим подарком от России". В Нур-Султане выдали ноту

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
протесты видео задержания казахстан Мухтар Аблязов день выборов

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров

27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров
 