В РФ назвали территорию Казахстана "большим подарком от России". В Нур-Султане выдали ноту

12 декабря Министерство иностранных дел Казахстана передало ноту временному поверенному в делах РФ Александру Комарову из-за высказываний российского депутата Госдумы Вячеслава Никонова о территориях Казахстана как "большом подарке со стороны России". Об этом сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

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"Замглавы МИД Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний на Первом канале Председателя Комитета по образованию и науке ГД РФ Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана – это большой подарок со стороны России", – говорится в заявлении МИД.

Там отмечают, что провокационные выпады российских политиков в сторону Казахстана "участились" и это наносит "серьезный ущерб союзническим отношениям": "МИД РК ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей РФ. Российскому дипломату была передана нота с позицией МИД РК".

19 декабря 2019-го Путин оправдал вторжение советских войск в Польшу.

Также он угрожал Украине, выдумав исторический факт и заявив, что якобы "Причерноморье является "исконно русской территорией".

22 декабря того же года в Польше назвали пропагандой слова Путина о Второй мировой войне.

Владислав Сердюк

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