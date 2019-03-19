Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана

Нурсултан Назарбаев (фото - LIGA.net)

Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана. Об этом он объявил в прямом эфире 19 марта в специальном обращении к нации, сообщает ТАСС.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", - сказал Назарбаев в обращении к народу Казахстана, транслировавшемся в эфире республиканских телеканалов.

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"В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", - цитирует Назарбаева Интерфакс.

79-летний Назарбаев - первый и единственный президент Казахстана.

Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.

Как пишет Медуза, временно исполнять обязанности президента страны будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.

Сам Назарбаев после отставки возглавит Совет безопасности Казахстана.