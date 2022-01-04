В Казахстане начались задержания, стягивают силовиков и блокируют сайты – видео

Сегодня, 4 января, на фоне массовых протестов в Казахстане начались задержания активистов и столкновения с полицией. Люди требуют снижения цен на газ и ухода из политики экс-президента Нурсултана Назарбаева. В стране заблокировали несколько сайтов, которые освещают протесты, передает Радио Азаттык. Настоящее время сообщает о закрытии ТЦ и аэропорта, а также о стягивании силовиков в Актау.

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Корреспондент телеканала НВ сообщил, что в Актау временно закрывают крупнейшие торговые центры и аэропорт. Тем временем в город продолжают стягивать спецподразделения силовиков. Местные жители, по его словам, опасаются, что это начало подавления митинга, на который вышли около 15 000 человек.

"В других регионах протестующие разводят костры прямо перед зданиями областного акимата (администрации, – ред.). Ночь будет длинной", – сказал он.

В Алматы на акции инициативной группы по созданию Демократической партии Казахстана полиция задержала около 100 человек. Представительница группы Инга Иманбай сообщила, что первым был задержан лидер Жанболат Мамай. Также, по ее словам, в автозаки усадили некоторых других участников акции и увезли в неизвестном направлении.

Еще около 50 человек полиция задержала во время акции движения "Проснись, Казахстан". Активистка Айзат Абилсеит рассказала, что полиция блокировала путь участникам шествия, но задержала только мужчин. Саму женщину, по ее словам, полицейские повалили на землю и ударили по лицу.

Также сообщается, что в Казахстане на фоне массовых протестов перестали открываться сайты Orda.kz и агентства КазТАГ. Главред Orda.kz Гульнара Бажкенова заявила о блокировке сайта. Эти ресурсы продолжают освещать протесты в Казахстане через Telegram-каналы.

В городе Таразе полиция задержала местных жителей и журналистов, сообщил один из задержанных работников СМИ Нурадин Ракай. Трех из четырех журналистов в итоге отпустили.

В Каскелене активисты вышли на акцию "Казахстан — большая тюрьма". Несколько человек приковали себя металлическими цепями к решетчатой клетке на колесах, два человека находились внутри этой клетки. Они скандировали: "Свободу политзаключенным!" и "Казахстан — большая тюрьма!" По словам одного из участников, полицейские разрезали цепи, а также использовали слезоточивый газ. Семерых участников акции доставили в изолятор временного содержания.

В сети показывают видео столкновений с полицией:

На митинге в казахском Атырау столкновения с полицией. pic.twitter.com/3TPU57BCpq — Alver ? (@Alla91748059) January 4, 2022

Казахстан. В Атырау начались столкновения СОБРа с протестующими. pic.twitter.com/pvmYBxTKRE — Alver ❌ (@Alla91748059) January 4, 2022

2 января 2021-го в Казахстане начались протесты. Среди требований активистов – снижение цен на сжиженный газ и уход из политики экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Актау начала работать правительственная комиссия, которой поручено найти "взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме". Он также предупредил, что правоохранителям поручено "охранять общественный порядок".

Позднее комиссия озвучила решение снизить цены на газ до 50 тенге/литр в Мангистауской области. Протестующим даны гарантии о непривлечении к ответственности.

Оксана Житнюк

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