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Новости | После протестов. Президент Казахстана отправил правительство в отставку

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 06:42
После протестов. Президент Казахстана отправил правительство в отставку - Фото
Касым-Жомарт Токаев (фото - Акорда)

После массовых протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, провел кадровые изменения в своей администрации и поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ и топливо на 180 дней. Об этом говорится в пресс-релизе и указах на сайте Акорды – администрации президента Казахстана.

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Как отмечается, Токаев сообщил на совещании по ситуации в стране, что прошение об отставке подал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

В указе Токаева говорится, что он принимает отставку правительства в соответствии со статьей 70 Конституции Казахстана. Документ вступает в силу со дня подписания.

Члены правительства будут исполнять свои обязанности до избрания новых членов правительства. Временно исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана становится Алихан Смаилов, который был первым замглавы правительства.

Токаев также провел перестановки и в своей администрации на уровне замов.

Мурат Нуртлеу с должности замглавы администрации президента был переведен на должность первого замглавы Комитета нацбезопасности. Госсекретаря Крымбека Кушербаева заменит Ерлан Карин, который ранее был помощником Токаева.

На совещании Токаев возложил на правительство, в частности министерство энергетики, вину за протесты, которые сперва были спровоцированы резким скачком цен на сжиженный газ. Также он считает виноватыми компании Казмунайгаз и Казакгаз.

Токаев заявил, что ситуация в Алматы и Мангистауской области постепенно выравнивается после введения чрезвычайного положения, а силовики успешно выполняют свои задачи.

По его словам, главной задачей нового правительства будет сдерживание инфляции. Для стабилизации ситуации в Казахстане президент поручил:

– ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель на 180 дней;

– ввести госрегулирование цен на социально значимые продовольственные товары, решения будут принимать акимы (руководители) регионов;

– начать разработку закона о банкротстве физлиц;

– рассмотреть необходимость моратория на повышение коммунальных тарифов для населения на 180 дней;

– рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;

– создать фонд "Народу Казахстана", который будет финансироваться из государственных и частных источников, для решения проблем здравоохранения детей.

Марк Сировой
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казахстан правительство отставка протесты Касым-Жомарт Токаев алихан смаилов аскар мамин
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