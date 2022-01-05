В Казахстане 2022 год начался неспокойно: после скачка цен на сжиженный газ возмущенные люди вышли на протест в Жанаозене – это спровоцировало цепную реакцию недовольства в других городах. Если сначала люди просто требовали снизить цены, то постепенно все переросло в протесты против властей. Утром 5 января правительство отправили в отставку, но демонстрантам этого уже мало.

Штормит Алматы, Актобе, Караганды, Шымкент, Кокшетау, Уральск и даже столицу Нур-Султан. Везде — стычки людей с силовиками, кое-где жгут помещения правящей партии Нур Отан. В отдельных городах введены чрезвычайное положение и комендантский час.

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