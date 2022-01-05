В Казахстане 2022 год начался неспокойно: после скачка цен на сжиженный газ возмущенные люди вышли на протест в Жанаозене – это спровоцировало цепную реакцию недовольства в других городах. Если сначала люди просто требовали снизить цены, то постепенно все переросло в протесты против властей. Утром 5 января правительство отправили в отставку, но демонстрантам этого уже мало.
Штормит Алматы, Актобе, Караганды, Шымкент, Кокшетау, Уральск и даже столицу Нур-Султан. Везде — стычки людей с силовиками, кое-где жгут помещения правящей партии Нур Отан. В отдельных городах введены чрезвычайное положение и комендантский час.
Что происходит в Казахстане — в хронике от LIGA.net. Все самое важное и интересное в одном месте.
Все-таки возгорание есть. Виден дым возле одного из фасадов акимата в Алматы.
Вот здесь идет стрим о событиях у акимата Алматы. Пока ничего не горит.
В акимате Алматы выбили окна и двери, сообщается, что протестующие внутри здания.
Активисты напоминают, что помимо собственно протестов могут иметь место и провокации со стороны спецслужб Казахстана, задачей которых может быть обострение ситуации и создание оснований для введения еще более жестких мер.
Протестующие в Актобе на северо-западе Казахстана, в 50 км от границы с РФ, также начали штурм областного акимата (облсовета). Несколько тысяч человек пытаются прорваться в здание:
В Алматы протестующие осадили акимат (городскую администрацию).
Прогнали спецназ и "отпинали" бронетранспортер. К сожалению, пока нет указаний на место события.
Без ущерба для коммунальной собственности в Алматы тоже не обходится.
"Россия внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане", - намекает российский МИД.
"Россия давно посматривает на Северный Казахстан и не скрывает желания реализовать там Донецко-Луганский сценарий," - пишет об этом уже в близком для Украины ракурсе Борислав Береза. Бывший нардеп напоминает, что "откровенно пророссийских сил во власти там нет, а это очень раздражает Кремль". Поэтому, считает он, "ситуация с Казахстаном может пойти по сценарию с Беларусью".
Северный город Костанай (200 км от российского Челябинска на юго-восток) сегодня тоже митингует: протестующие прорывают оцепление к площади. Читатели Telegram-канала За нами уже выехали, говорят, что "некоторых уже упаковали".
В центре Алматы силовики применяют светошумовые гранаты.
Видеосводка утренних протестов в Казахстане озаглавлена "Утро Майдана". И действительно, местами похоже.
По данным оппозиционного Telegram-канала ORDA, на 09:30 утра по киевскому времени в центре Алматы снова происходят столкновения протестующих с Нацгвардией. Силовики сдерживают толпу.
Протесты в стране с утра 5 января не утихли: невзирая на множество силовиков и решения властей, люди по-прежнему идут на улицы.
Как прошла ночь протестов в Казахстане и что происходило с утра: фото и видео.
Вот военная техника еще едет:
И уже никуда не едет:
Президент Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения до 19 января. Там же – и комендантский час с 23:00 до 07:00.
Чуть недавней истории для начала. 81-летний Назарбаев был лидером Казахстана почти 30 лет – с 1989-го, но в марте 2019 года сложил полномочия президента, хоть и остается главой Совбеза и членом Конституционного совета страны. В ноябре 2021-го Назарбаев перестал быть главой правящей партии Нур Отан.