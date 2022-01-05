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Режим ЧП ввели по всему Казахстану

05.01.2022, 19:44
Режим ЧП ввели по всему Казахстану - Фото
Протесты в Казахстане (Фото - EPA)

Сегодня по всей территории Казахстана на фоне массовых протестов ввели чрезвычайное положение. Об этом сообщает местный телеканал Хабар 24.

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Сообщается, что режим ЧП введен в еще девяти областях страны: Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Костанайской и Павлодарской.

Комендантами будут руководители департаментов местной полиции.

Ранее ЧП было введено в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Казылординской и Мангистауской областях.

Таким образом, ограничения будут действовать на территории всей страны до 19 января.

Режим ЧП предполагает ограничения на свободу передвижения, в том числе транспорта. Запрещается организовывать и проводить собрания и массовые мероприятия, а также "семейные обряды" (свадьбы, дни рождения, поминки). С 23:00 до 07:00 действует комендантский час.

Указы о введении ЧП от 5 января опубликованы на сайте президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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Оксана Житнюк
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чрезвычайное положение протесты казахстан чп
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