Режим ЧП ввели по всему Казахстану

Сегодня по всей территории Казахстана на фоне массовых протестов ввели чрезвычайное положение. Об этом сообщает местный телеканал Хабар 24.

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Сообщается, что режим ЧП введен в еще девяти областях страны: Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Костанайской и Павлодарской.

Комендантами будут руководители департаментов местной полиции.

Ранее ЧП было введено в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Казылординской и Мангистауской областях.

Таким образом, ограничения будут действовать на территории всей страны до 19 января.

Режим ЧП предполагает ограничения на свободу передвижения, в том числе транспорта. Запрещается организовывать и проводить собрания и массовые мероприятия, а также "семейные обряды" (свадьбы, дни рождения, поминки). С 23:00 до 07:00 действует комендантский час.

Указы о введении ЧП от 5 января опубликованы на сайте президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Сначала демонстранты требовали снизить резко выросшие цены на сжиженный газ, но потом требования стали политическими: отставка правительства и уход из политики Назарбаева.

4 января в охваченном протестами Актау госкомиссия приняла решение снизить цены на газ до 50 тенге/литр в Мангистауской области. Однако протесты не утихли и распространились на другие города, начались задержания активистов и столкновения с полицией.

Утром 5 января Токаев отправил правительство в отставку, обвинив его в создании протестной ситуации. Однако протесты продолжились и усилились, в частности в Алматы был захвачен и подожжен акимат (администрация).

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Оксана Житнюк

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